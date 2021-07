''Cantinas de Motul, al tope''

Algunos critican la clausura de una vaquería en casa

MOTUL.— Unos aplaudieron y otros criticaron que la Policía Municipal haya clausurado una vaquería que se realizaba en honor de la Virgen del Carmen el viernes 16 a las 8 de la noche en un predio de la calle 21 con 26 del centro de esta ciudad.

Según el reporte policíaco, Yeseña Brito Sabido dijo a los agentes que es la dueña del predio y tenía permiso del Ayuntamiento de Motul, pero “enseñó unos papeles que no están autorizados” y, luego que ella dio permiso, se entró, se desalojó a unas 40 personas y se decomisó 14 cartones de “misiles” y seis unidades, y 18 cajas de “cuartitas” y ocho unidades.

De acuerdo con las autoridades, la Policía fue al predio tras recibir reportes de vecinos que se quejaron que es una incongruencia que las actividades de la fiesta de la Virgen del Carmen se suspendieron por la pandemia del Covid-19 y esta persona haga su vaquería con venta de cerveza.

Desde el 15 de mayo, según la Secretaría de Salud de Yucatán, están permitidos los eventos sociales con 100 personas en lugares cerrados y 200 en sitios abiertos.

En redes sociales, David Collí dijo que “está mal este tipo de eventos, no se debe hacer, al igual están mal las cantinas que están hasta el tope (de clientes).

“Por otra parte, si ya les habían otorgado el permiso que tonto que lo publique, o sea es burla, lo vio la sociedad que lo criticó, y bien por el alcalde que se los canceló”.

Artemisa Chalé de Can dijo: “Pobres, creen que por hacer vaquería en honor de la Virgen ya son inmunes al Covid; no se les olvide que sus creencias y su fe no les salvarán de estar en una cama entubados o, peor aún, en una cajita hechos polvo”.

Zairé Hobak indicó: “La fe no necesita ser celebrada, cosa muy diferente es hacer un zafarrancho”.

Pilar Aké señaló “que pena con las autoridades y con la gente que solo hablan por hablar, que juzga sin saber, pero qué más, así es la política, y a los que le gusta el chisme de verduleras criticando”.— M.C.T.

De un vistazo

No ven a otros infractores

Margely Canul apuntó: “lo curioso, está escondida la ubicación de la casa donde se hizo la vaquería y habiendo tantas cantinas en pleno centro (de Motul) saliendo borrachos sin cubrebocas y sana distancia, los oficiales no los vean”.

Sin convivios de gremios

Antonio Alonzo dijo que a los gremios les prohibieron su festejo y esa persona lo hizo por negocio sin ser de un gremio.