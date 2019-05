“Caos urbano” en Valladolid

Crece el deterioro del patrimonio en el Centro Histórico

VALLADOLID.— El municipio carece de un plan de Desarrollo Municipal Turístico, al menos no se conoce de algún proyecto en los últimos cuatro años de administración pública, lo que deriva en que el Centro Histórico se deteriore cada vez más sin que se haga nada al respecto y se pierda así uno de los íconos de la Sultana del oriente, que es la parte colonial, lamentó Wilberth Ortegón López, presidente de la delegación de la Canaco.

Anteayer publicamos que las casas coloniales del Centro Histórico poco a poco se deterioran sin que hasta el momento se conozca un plan de mantenimiento de los edificios, de tal modo que “se están acabando la gallina de los huevos de oro”, antes de que haya una buena producción, según declaró Miguel Pat Xuluc, líder de Despertar Ciudadano.

Problemática

Consultados al respecto, empresarios del primer cuadro de la ciudad señalan que hay edificios coloniales en mal estado, invasión de vendedores ambulantes en la calle 39 y 44 en el Centro, toldos en las puertas de algunos comercios, letreros de las tiendas con colores prohibidos, y un “completo desorden” en la ciudad.

Ortegón López recordó que en la pasada administración de Alpha Tavera Escalante no se hizo nada por el fomento al turismo, y ahora con el actual edil, Enrique Ayora Sosa, no se conoce algún proyecto, al menos los empresarios locales no tienen conocimiento de nada.

“Todo parece indicar que pasarán en la administración sin preocuparles una de las economías de la ciudad, y que de alguna forma el turismo deja importante derrama económica. Están más enfrascados en otras cosas, pero menos en la promoción de la ciudad”, dijo Ortegón López.

El líder comercial expresó que el gobierno del Estado hace la parte que le corresponde, pero no hay eco de autoridades municipales, que no hacen nada.

“El que asista a los tianguis y reuniones en materia turística, no quiere decir que el alcalde esté haciendo algo por la ciudad”, consideró.

“Sin minimizar la capacidad de Miguel Nahuat, jefe del departamento de Turismo de la ciudad, creo que no están haciendo lo necesario”, agregó.

El funcionario, dijo Wilberth Ortegón, está más enfocado en promover el ecoturismo, pero porque administra un proyecto que hace unos años puso en marcha con algunos socios cuando salieron de la escuela, que es el de “avistamiento de pájaros”, en la comisaría de Xocén, pero se olvida de otros segmentos.

Recursos necesarios

El delegado de la Canaco reconoció que se requieren recursos para promover a la ciudad, “y lamentablemente el Ayuntamiento siempre argumenta que no tiene”, de modo que lo ve difícil.

En cuanto al mantenimiento de los edificios coloniales de la ciudad, no hay un plan de trabajo en ese sentido, de modo que cada dueño o administrador de los predios se tiene que ocupar del mismo, pero lamentablemente tampoco hay interés en muchos de ellos.

Algunos que tienen restaurantes, o pequeños hoteles y tiendas de artesanías se han ocupado del mantenimiento de los edificios, pero un gran número no lo hace, quizá porque lo tiene en renta y el dueño tampoco hace algo al respecto, dijo.

En cuanto a artesanías, dijo que tampoco hay un orden, ya que varios de los que están en el centro son revendedores de productos chinos, oaxaqueños y chiapanecos, así que hasta en ese rubro hay un desorden, pero también hay que reconocer que cuando se montan los tianguis artesanales de alguna manera se genera una derrama económica entre los que participan.

“Se necesita voluntad para ordenar el centro de la ciudad, lo cual le está haciendo falta al alcalde, ya que también se puede hablar de la presencia de taxistas a los lados del parque, vendedores ambulantes por todos lados y que cada vez son más”.

“En fin, hay una total anarquía en el centro”, concluyó el líder empresarial.— Juan Antonio Osorio Osorno