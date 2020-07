Caras largas en registro del Peso a Peso en Peto

PETO.— Ayer lunes se inició el registro para las personas que deseen entrar al programa de Peso a Peso que promueve el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) y en el caso de esta villa, el registro concluye hoy martes.

Se instalaran dos módulos de atención en esta comunidad: en el domo de la colonia Francisco Sarabia y en el de la exestación del tren.

En el primer caso, varios productores se quejaron de que no les dejaron claro cuáles son los requisitos para inscribirse al programa, lo que les generó muchos inconvenientes al momento de intentar hacer el trámite, incluso muchos se quedaron fuera.

Productores de la comisaría de Petulillo y Dzonotchel señalaron que llegaron al sitio desde las 7 de la mañana y el registro dio inicio cerca de dos horas después, a las 9, y sin que haya un orden, por lo que no se guardó la sana distancia.

“Solo los exponen”

Asunción Caamal Dzul, de la comisaría de Petulillo, señaló que es lamentable que los hayan hecho venir desde muy temprano y no haya iniciado a tiempo la actividad, pues con ello solo ponen en riesgo a la ciudadanía.

Indicó que, además, a pesar de que tienen su certificado agrario, no se los aceptaron y les pidieron que consigan una constancia de posesión legal de la tierra que trabajan.

“No sabemos por qué tantas trabas, en lugar de darnos las facilidades para entrar al programa por ser ejidatarios nos complican todo”, se quejó el campesino.

“Se supone que nuestro certificado agrario es más que suficiente para comprobar que tenemos tierras y somos ejidatarios”.

Aseguró que la sana distancia no existió durante la jornada, pues hubo aglomeración de personas.

“Aquí están amontonados todos y a todos nos exponen de esa manera”.

Comisario, fuera

El comisario municipal de Petulillo, Ezequiel Pech Caamal, informó que a él también le rechazaron sus documentos y no pudo inscribirse al programa porque no es ejidatario, solo es avecindado e hijo de ejidatario.

“Es verdad que no soy ejidatario, pero vivo en esa comunidad y me dedico al campo; es lamentable ver cómo nos hacen a un lado y cómo queda en puras promesas eso de primero el campo; al final, los apoyos nunca llegan para quien en verdad lo necesita”, lamentó Pech Caamal.

“Solo veo esos anuncios publicitarios, tanto del gobernador como del presidente de la República, donde dicen que apoyarán al campo, y me da coraje porque en la práctica eso nunca sucede”, agregó.

“Siendo yo el comisario municipal de esa comunidad no entiendo qué más tengo que demostrar, si toda mi vida me he dedicado al trabajo de la milpa”.

El líder ejidatario indicó que unas 10 personas de su comunidad no pudieron acceder al programa y no siguieron insistiendo porque temen que se tomen represalias en contra de ellos, sobre todo que los excluyan de otros programas.

Casildo Pech Carrillo, vecino de la comisaría de Dzonotchel, informó que a él también le rechazaron su solicitud porque no tiene certificado agrario debido a que es comunero.

“A pesar de que tengo la constancia de posesión de tierra, no me la aceptaron porque no tengo certificado agrario. Mi intención era comprar azúcar y fertilizantes a precios más accesibles, pues en la cabecera nos venden un saco de azúcar en $1,300 o $1,400”, dijo.

Detalló que un bulto de fertilizante cuesta $900, pero se consigue en el programa a $572. “Por eso queríamos comprar estos insumos, incluso, si nos cobraran el precio completo en el que están fijados, aún tendríamos un ahorro. Pero es triste ver cómo nos hacen a un lado ahora que más lo necesitamos”.— MEGAMEDIA