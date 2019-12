Caravana Coca Cola y festejo por la Navidad

Beneplácito en Motul: no están vendiendo cerveza

MOTUL.— Numerosas personas se dieron cita en las calles de esta ciudad ante la llegada de la Caravana Coca Cola, que fue acompañada por el desfile navideño del Ayuntamiento.

La gente aprovechó este evento para salir en familia y notar que hasta el momento no se han instalado puestos de cerveza en esta Feria Navideña.

Hay juegos mecánicos, más de 40 figuras de la aldea navideña, un circo con funciones gratis todos los días, puestos de comerciantes y de comida, pero lo único que no hay hasta el momento es la venta de cerveza, lo que ha llamado la atención de diversas familias que salieron a ver el desfile navideño y la caravana de la Coca Cola.

“Qué bueno que no están vendiendo cerveza, así la gente sale más tranquila sin ver borrachos. Además a los papás no los ves con la cerveza en una mano y con la otra agarrando a su hijo”, dijo María Guadalupe Pech Can, de 67 años de edad y quien salió acompañada de sus hijas y varios nietos.

La caravana Coca Cola llegó al centro de la ciudad.— Miguel Cárdenas Pech

