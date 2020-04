Cárcel a quien esté en la calle después de las 9 p.m.

Umán para por 4 días el reparto de unas despensas

UMÁN.— El alcalde Freddy Ruz Guzmán informó ayer martes que debido a que Umán es el tercer municipio de Yucatán con más casos de Covid-19, el Ayuntamiento aplica desde ayer mismo nuevas medidas para que la gente no salga de casa, como la suspensión de la entrega de despensas estatales y la detención de quien esté en la calle después de las 9 p.m.

En un vídeo en la cuenta del Ayuntamiento en Facebook, Ruz Guzmán destacó que Umán ocupa el tercer lugar estatal con 14 casos positivos de Covid-19, detrás de Valladolid (17) y Mérida (264 casos), según los datos que la Secretaría de Salud estatal reportó anteayer lunes.

Además, Umán tiene 20 casos negativos de Covid-19, dos casos sospechosos y una defunción, precisó.

Dijo que esta semana es la más crítica de contagios, así que se ordena lo siguiente:

—Se suspende la entrega de despensas estatales para no exponer a los empleados y voluntarios a contagios. El reparto se reanudará el sábado 2 de mayo; ya no se dará en la mano sino en una silla o banquillo que se saque a la puerta del predio.

—Se instalan filtros sanitarios en las principales entradas de Umán. Para ello, se adquirieron 10 bombas sanitizantes, que desde hoy miércoles se usan, incluso para desinfectar espacios públicos, como el mercado.

—El uso de cubrebocas es obligatorio para salir a la calle y para trabajar.

—La Policía Municipal y la Dirección de Transporte vigilan que los mototaxistas lleven solo un pasajero y que éste y el chofer usen tapabocas. En los autos particulares, taxis y mototaxistas solo pueden ir dos usuarios si uno es un enfermo o adulto mayor. Se detendrá al infractor.— Carolina Uc Quintal

Arrestos administrativos

En Umán, se arrestará (hasta 36 horas) a todo aquel que esté fuera de su casa después de las 9 de la noche. Se detendrá por 24 horas a quienes hablen de manera grosera y prepotente a los policías cuando sus hijos, menores de edad, sean detenidos en la calle y llevados a la comandancia municipal.

Termómetros en calles

Protección Civil tendrá filtros en varios puntos de la ciudad para medir la temperatura con termómetros digitales.

Negocios no esenciales

Todo negocio no esencial deberá cerrar de 9 p.m. a 5 a.m., salvo farmacias y tiendas con permiso para abrir las 24 horas. Se clausurará el que no cumpla.