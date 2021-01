Casi linchan a un alcalde

En Las Coloradas, vecinos reclaman promesas al aire

LAS COLORADAS, Río Lagartos.— Pobladores de este puerto aprovecharon la visita del alcalde Erik Alcocer Estrada en la develación de las letras turísticas de la comisaría para reclamar promesas incumplidas hechas durante su campaña.

La lluvia de quejas casi termina en el linchamiento del primer edil, a quien vecinos de Las Coloradas acorralaron al término de un evento público para reclamar su falta de interés en Las Coloradas.

El alcalde, quien estaba acompañado del secretario de la Comuna, Joaquín Castillo Alcocer, escuchó las quejas y en ocasiones argumentó que sí han trabajado por la comunidad.

Sin embargo, el grupo de habitantes que lo rodeó le manifestó que son constantes los problemas con las luminarias fundidas, la falta de agua potable y la carencia en equipamiento de la Policía Municipal.

También le recordaron que en campaña prometió brigada de médicos y no cumplió, a lo que Alcocer Estrada respondió que “para eso hay médicos que el Ayuntamiento paga para el servicio del puerto”.

Además le dijeron que los apoyos de acciones de vivienda solo llegan a la gente que no lo necesita y no a los en verdad requieren un cuarto. En varias ocasiones intervino el secretario, pero los inconformes lo callaron diciéndole que la queja no era contra él sino contra el edil que no les da la cara.— WENDY UCÁN CHAN

En vivo Redes sociales

La confrontación contra el alcalde Érik Alcocer Estrada fue transmitida por Facebook.

Vídeo

Fue grabado por el propio comisario José Navarro Argáez, quien más tarde eliminó el vídeo que ya tenía decenas de comentarios negativos contra el presidente en turno.