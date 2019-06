TEKAX.— Un nuevo caso de presunta negligencia médica se denunció en Yucatán, y el afectado es un conocido profesor, quien dijo que le administraron un medicamento “que no debía recibir”.

Casi le cobra la vida

El profesor, en entrevista con el Diario, indicó que la semana pasada se le programó una cita con un cardiólogo del Hospital Benito Juárez de Mérida, quien fue el que le administró un medicamento que casi le cobra la vida.

“Me mandaron con el cardiólogo porque mi problema de la presión arterial ya tenía ocho meses de estar estable, gracias a los medicamentos que estaba consumiendo. Sin embargo, el médico del hospital Juárez me los cambió”.

“Cayó de golpe”

“Confiado tomé el medicamento el sábado, sin pensar en lo que me iba a pasar. Durante el día sufrí un desmayo y afortunadamente mi familia se dio cuenta e inmediatamente me llevaron al hospital, donde detectaron que mi presión cayó de golpe”.

“La doctora del IMSS de Tekax que me atendió, tras estabilizarme me dijo que el cardiólogo nunca debió administrarme ese medicamento tras ver que llevaba ocho meses con la presión arterial estable, ya que era más fuerte”.

“En un descuido casi me matan con esas pastillas, y por eso quiero hacer un llamado para que los médicos sean más responsables con la salud de la gente, y que los pacientes también tengan cuidado, porque no sabemos qué es lo que está pasando en los hospitales. Puede ser un caso aislado, pero a mí casi me cobra la vida”, relató.

Varios casos

Como hemos informado, en la región se han dado varios casos de negligencia por parte de personal de varios hospitales.

Uno de los casos más sonados es el de E.E.T.C., de 18 años de edad, un joven de capacidades diferentes que falleció en abril pasado en brazos de su madre.

El caso del joven de Oxkutzcab ha trascendido ya que la Codhey le dio seguimiento, y ya se habrían tomado medidas contra los trabajadores del Hospital O’Horán que estuvieron involucrados.

La familia ha manifestado que esperan que este caso no quede impune y que se pida a los trabajadores de los hospitales que “cumplan con su juramento de salvar vidas”.—Herbert Bacab