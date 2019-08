Casi once horas sin internet

Turistas pasan apuros y negocios pierden ventas

IZAMAL.— Esta ciudad, Kimbilá y comunidades aledañas pasaron poco más de 10 horas sin servicios de internet y telefonía celular.

Los habitantes se quedaron incomunicados y afrontaron pérdidas económicas.

Ambos servicios se interrumpieron anteayer jueves, desde la 1:20 de la tarde, a las 10 p.m. se restablecieron parcialmente y a la medianoche se reanudaron totalmente.

La caída de la red de Telcel paralizó servicios en los hoteles y restaurantes.

En los hoteles, los clientes se quedaron sin internet y solo pudieron comunicarse por teléfono fijo; las reservaciones por internet también se afectaron.

Fue prácticamente un problema mayúsculo la falta de internet y telefonía celular para los negocios con servicios conectados a la Red.

Supermercados, farmacias y tiendas de ropa bordada en Kimbilá no pudieron hacer ventas electrónicas y los turistas, sobre todo nacionales, pasaron apuros, no buscaban como pagar las compras o servicios al no tener dinero en efectivo.

Por no poder cobrar con tarjeta de débito o crédito, menos facturar, los negocios tuvieron pérdidas económicas.

Algunos turistas nacionales expresaron su enojo en algunos comercios porque pensaron que no cuentan con internet, pero se les informó que falló la red del servicio.

En la comisaria de Kimbilá, turistas también pasaron apuros para pagar con tarjetas bancarias sus prendas en tiendas de ropa típica bordada.

En general, la gente tampoco pudo comprar recargas para sus celulares.— José Candelario Pech Ku