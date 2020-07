Caso omiso a recomendaciones

En Peto, muchos salen a la calle sin usar cubrebocas

PETO.— Pese al aumento de casos de Covid-19 en esta población, muchas personas siguen saliendo a las calles y no están usando cubrebocas como recomiendan las autoridades de salud.

El director de la Policía Municipal, Reinaldo Hong Martínez, informó que recuerdan a la ciudadanía el uso obligatorio de cubrebocas cuando salen; sin embargo, hacen caso omiso a las indicaciones, incluso los oficiales han recibido insultos. “Se les ha estado invitando que se retiren cuando se ve que no tienen su cubrebocas y también se les exhorta a que no estén saliendo, pero no todos están tomándolo de buena manera, hay muchos que se enojan y arremeten contra los oficiales”, dijo.

“Es lamentable la actitud que asumen esas personas porque lo único que se busca es cuidarlos, por eso es importante que se vaya creando la cultura de la prevención, pues esto no es un juego”, agregó el policía.

“En las mismas familias se debe considerar esta situación que se vive y reflexionar sobre la importancia de cuidarse, pues es la única manera de evitar que se siga propagando la enfermedad”, destacó el directivo.

“A veces es mejor que entre la misma ciudadanía se vayan orientando porque cuando la autoridad les dice, a veces en lugar de seguir las indicaciones llevan la contraria”, lamentó.

También señaló que en los retenes no se han registrado incidentes.

“En cuestión del toque de queda, han estado respetando la disposición que estableció el gobierno del Estado y solo han estado saliendo las personas en caso de emergencia y para comprar medicamentos, por lo que esperamos que sigan así”.

Los espacios públicos permanecerán cerrados para evitar que las personas se queden allí, como el caso del parque principal, donde se colocaron cintas amarillas para acordonar el área.— MIGUEL ÁNGEL MOO GÓNGORA