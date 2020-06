Causa molestia la decisión de 15 días más de ley seca en Valladolid

VALLADOLID.— La decisión del alcalde Enrique Ayora Sosa de prolongar 15 días más la “ley seca”, sumándose así a los municipios que decidieron también alargar la medida, originó una serie de comentarios en las redes sociales, algunas a favor, pero mucho más en contra, incluso con ofensas, ya que consideran que no fue acertada la propuesta que aprobaron los regidores en sesión del domingo.

El jueves de la semana pasada, publicamos que con la reanudación de la venta de bebidas alcohólicas se acabaría el “negocio” que hicieron vendedores clandestinos, ya que los precios aumentaron de tres a cuatro veces sobre el costo normal del producto, y a pesar de la contingencia sanitaria la gente lo compró.

Del mismo modo publicamos que camiones de una empresa cervecera se dieron a la tarea de surtir los negocios en toda la ciudad, entre ellos minisúper o tiendas de conveniencia.

En los últimos giros, el personal comentó desde el sábado que ellos no venderían, debido a que no tienen el servicio a domicilio como les exige el gobierno estatal.

Algunos depósitos ya empezaron a contratar a los diligencieros que se harían cargo de llevar los pedidos a domicilio, incluso en las puertas de los negocios fijaron carteles promocionando los productos que ofrecen, los precios y los teléfonos, pero todos sus planes se les derrumbó el domingo poco antes del mediodía cuando empezó a circular en las redes sociales el comunicado del alcalde sobre la prolongación de la “ley seca”.

Al poco tiempo comenzaron los comentarios en las redes sociales, en donde varias personas expresaron no estar de acuerdo con la medida.

Luego que alcaldes de varios municipios se manifestaron, en el sentido de aplazar la ley seca, Ayora Sosa, convocó a sus regidores el domingo e hizo la propuesta de aplazarla en esta ciudad por 15 días más.

Joaquín Rivero Centeno, quien tiene un negocio de venta de cervezas en el barrio de Santa Ana, expresó su molestia por la decisión, sobre todo porque la mayoría de los negocios invirtió en comprar el producto, incluso ya estaban preparados para vender a domicilio y evitar las aglomeraciones.

En su opinión, si el alcalde ya tenía pensado aplazar la “ley seca”, no debió permitir que se surtan los negocios, así que ahora solo esperan que el producto no caduque, porque entonces la situación se va a complicar.

Las autoridades, dijo Rivero, no pensaron en la situación económica de muchos empleados que trabajan en esos giros, cuyos dueños o administradores están cubriendo su sueldo, pero ya no resisten más tiempo de modo que no saben qué hacer ante este problema que se les presenta.

Por cierto algunos vendedores de cervezas clandestinos, ofrecieron la plancha el sábado en $400, cuando su precio normal es de $330, es decir no tan elevado como semanas atrás, pues ya no querían quedarse con parte de su producto, pero el domingo al saber que se aplazó la ley seca, lo volvieron a subir y lo ofrecieron en $700.— J.A.O.O.