Ceden 35 ha al Tren Maya

$7.8 Mlls. pagará Fonatur como indemnización

XANABÁ, Izamal.— Tras pedir un alza de precio, anteayer miércoles en la tarde ejidatarios de esta comisaría aceptaron recibir un pago de $7.875,000 a cambio de 35 hectáreas de tierras ejidales donde pasará el Tren Maya.

Al igual que en la comisaría de Cuauhtémoc, la reunión estuvo a cargo de Rodolfo Antonio Galindo Pérez, coordinador operativo del despacho Barrientos y Asociados y representante del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), entidad paraestatal del gobierno que ejecuta el proyecto del Tren Maya, que abarca cinco tramos; el cuarto va de Izamal a Cancún.

Anteayer en la mañana, Galindo Pérez se reunió con ejidatarios y vecinos de Cuauhtémoc, y les dijo que se les “comprará” 4.9 hectáreas de tierras ejidales donde pasará el Tren Maya a $160,000 la hectárea y $784,000 en total, así que cada uno de los 104 ejidatarios recibirá $7,538.

Aunque el comisario ejidal, Antonio May Trujeque, asistió, no habló.

Luego, tanto ejidatarios como lugareños votaron alzando la mano y aprobaron la indemnización por la ocupación previa de esos lotes.

Según la Ley Agraria de México, eso significa que el gobierno expropiará, no comprará, los terrenos. Sin embargo, la misma ley prohíbe que las tierras se ocupen antes de la expropiación y ordena que primero se publique el decreto de la expropiación, se firme un acuerdo ante la presencia de un representante de la Procuraduría Agraria, se pague la indemnización y luego se ocupa el predio.

Tanto en Cuauhtémoc como en Xanabá, anteayer no asistió un representante de la Procuraduría Agraria y en la junta votaron no solo ejidatarios sino hasta vecinos que no son ejidatarios.

Ante los vecinos reunidos anteayer en la tarde en el corredor del comisariado municipal de Xanabá, Galindo Pérez les dijo que la propuesta es pagarles una indemnización por 35 ha de tierras ejidales, a $160,000 la ha y $5.600,000 en total.

Los ejidatarios lo rechazaron, pues algunos indicaron que les compran el metro cuadrado de tierra a $16, y pidieron les paguen $25.

El comisario ejidal, Reyes Ruiz Ek, dijo que sea “lo que los ejidatarios deciden”.

Ante ello, Galindo Pérez hizo una llamada por teléfono y, minutos después, regresó y propuso $22.50.

Los ejidatarios aceptaron, y les dijeron que Fonatur les pagará $225,000 por hectárea y $7.875,000 en total, así que cada uno de los 326 ejidatarios inscritos en el padrón ejidal recibirá $24,156.— José Candelario Pech Ku

De un vistazo

“Terratenientes”

Ante ejidatarios y vecinos de Xanabá, Rodolfo Antonio Galindo Pérez, del despacho Barrientos y Asociados y representante de Fonatur, dijo que “no quiero que pase lo que pasó en Izamal, donde unos terratenientes (no precisó nombres) intentaron que el cruce de la línea del Tren Maya pase por sus tierras y se tuvo que cambiar”.

Piden $25

Los ejidatarios expresaron que ellos no están contra el proyecto del Tren Maya sino contra los $16 ofrecidos por metro cuadrado y por eso propusieron $25.

No leyeron lo firmado

Al final, los ejidatarios hicieron fila para firmar el acta, que no no se leyó ante la gente.

Conflicto en puerta

Ahora se espera otro problema, pues ejidatarios de Xanabá han vendido sus tierras a particulares de Holcá, comisaría de Kantunil.