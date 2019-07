Celebran cambio de magistrado

Esperan que sus juicios lleguen ya a resoluciones

MOTUL.— Con música de mariachi, comida y refrescos, campesinos de varios municipios festejaron ayer domingo la destitución del exmagistrado agrario Antonio Betancourt Sánchez, quien fue reemplazo el viernes 28, ya que poco más de 30 comisariados ejidales hicieron un plantón de más de 10 días ante el Tribunal Unitario Agrario 34, en Mérida.

A Betancourt Sánchez lo acusaron posibles actos de corrupción u omisión, favoreciendo a empresarios y prestanombres, explicaron los afectados.

Ayer, en la casa del ejido de esta ciudad, 10 líderes campesinos, entre comisarios y excomisarios, se reunieron con el de Motul, Jorge Marcelino Alonzo Chuc, para hablar de esa destitución.

Armando Flores Miam, excomisario ejidal de Seyé, dijo que si los antepasados defendieron las tierras con su sangre, ahora se hará lo mismo si es necesario y con base a las leyes agrarias.

Afirmó que con el cambio del magistrado se dio un gran paso para que se agilicen lo trámites atrasados y se den las resoluciones.

Empresarios, esposa…

“No se le dio resolución a la demanda contra el excomisario Lorenzo Cauich Miam por entregar 1,600 hectáreas a 20 empresarios, cedió 210 hectáreas a su esposa y 97 hectáreas a sus hijos, que hacen un total de 307 hectáreas para esa familia.

“Pese a las denuncias hechas ante las instituciones agrarias, como la Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional (RAN) y el Tribunal Agrario, se cerraron para no dar una resolución al respecto”, apuntó.

Manuel Abán Can, comisario ejidal de Chablekal, dijo que ante los grandes problemas que viven los ejidos, el RAN siempre se cerró para los verdaderos campesinos; se ganó la remoción de los antecesores y hasta ahora no dejan que se registre la inscripción del acta de asamblea.

“El empresario Carlos Abraham Mafud es uno de los que manipulan a los comisarios ejidales al costearles sus campañas, los dejan sin voz y voto, de modo que solo firman los acuerdos de venta, ya que los seis asesores que tiene designado este ejido son los que manejan todo.

“Ahora que perdió su candidato, junto con las autoridades agrarias, evita que procedan las demandas interpuestas para invalidar esos acuerdos”, anotó.

Aseveró que se está regresando a la época de los hacendados que están acaparando de nuevo las tierras ejidales, de modo que si es necesario se pelearán con la vida para retenerlas.

Severiano Gutiérrez Celis, comisario ejidal de Sinanché, indicó que una muestra de que las instituciones agrarias están coludidas con los empresarios y especuladores de tierras es que por el hecho de pelear para que los dueños de las empresas eólicas paguen lo que corresponden a los campesinos, su nombramiento se lo entregaron luego de un año y medio.

De hecho, dijo, el visitador agrario, a quien no identifico, le pidió que tome el dinero que le ofrecían los empresarios de las eólicas, “pero no acepté porque son 70 centavos por día que pagarán por cada una (turbina) que funcione y son 74 aerogeneradores que estarán por 30 años en los terrenos, y con una prórroga de 30 años más, o sea, que son 60 años, que son cosas que no deben aceptarse a la primera”.

“Mafia”

Alfredo Basto Cauich, de Mocochá, dijo que “los empresarios llegan a la comunidad para manipular a los campesinos para quedarse con sus tierras.

“Ahora que se fue el (ex)magistrado, se espera que se acabe con la mafia que hay en esas instituciones que apoyan a (Rafael) Acosta Solís para quedarse con las tierras ejidales del municipio y se agilicen las denuncias en su contra porque no procedieron”, agregó.

Entre los comisarios y excomisarios que participaron están Augusto Chuc Cob, de Suma de Hidalgo; Natanael Huchim Huchim, de Bokobá, y Pedro Salas Couoh, de Cansahcab.— Mauricio Can Tec

Expectativas

Jorge Marcelino Alonzo Chuc, comisario ejidal de Motul, dijo que tras la destitución de un exmagistrado, ahora se agilizarán las demandas hechas para solucionar los conflictos de tierras que se tienen con los acaparadores que tomaron grandes superficies.

Apenas es el inicio

Invitó a mantenerse unidos, solo así se podrá ganar esta lucha, que está comenzando, para que se respeten los derechos de los ejidatarios.