Celebran registro priista

Manuel Castro: compromiso con la gente, prioridad

VALLADOLID.— “Estamos listos y preparados para recuperar el Palacio Municipal, tenemos un rumbo claro, contundente y definido para lograrlo, además de estar en un partido fuerte y renovado que por muchos años se ha preocupado por el desarrollo del municipio, expresó Manuel Castro Mendoza, “Manolo”, como la mayoría lo conoce, tras el registro de su candidatura la noche del miércoles en el Instituto Electoral y Participación Ciudadana (Iepac), se informa en boletín.

Ante un grupo de colaboradores y simpatizantes, y en compañía de su esposa e hijos, Manuel Castro Mendoza presenció el registro de su candidatura que hizo su partido, el PRI, en la ciudad de Mérida, lo cual fue transmitido en vivo y celebrado por todos los que asistieron a la invitación que hizo previamente para que lo acompañaran.

Luego de realizarse el protocolo del registro, el ahora candidato oficial del PRI a la alcaldía se refirió a sus simpatizantes, a quienes les externó su deseo de lograr que este municipio sea un lugar en pleno desarrollo, en el que se logre activar fuertemente la economía, para lo cual tiene planes de trabajar de la mano con todos los sectores de la sociedad, como son los empresarios, los turisteros, artesanos, amas de casa, mujeres trabajadoras, campesinos, jóvenes y todo ciudadano que quiera ver una ciudad pujante, llena de oportunidades.

“Con el registro ya soy candidato de forma oficial y estamos preparados para iniciar una campaña fuerte, pero con propuestas que estoy seguro beneficiarán de manera directa a los ciudadanos en general; considero que nosotros tenemos todo para cumplir con las expectativas de las familias vallisoletanas”, aseveró

“Yo no me equivoqué de partido, estoy claro y seguro de lo que quiero para los vallisoletanos, no busco oportunidad ni acomodo, por el contrario, tengo un compromiso con la gente y ahora estoy aquí para reiterarlo, pero sobre todo, fortalecer la relación que tengo con la sociedad, que se ha logrado con las visitas domiciliarias que se hicieron y que ahora se harán con mayor intensidad.

“Quiero lo mejor para mi ciudad que me vio nacer, de aquí soy, aquí nací, y aquí he forjado un patrimonio con la empresa dedicada a la venta de productos para el campo y que comparto con mi familia, con mi madre y mis hermanos, en la que parte de nuestra filosofía es honestidad y transparencia, porque así me lo inculcaron mis padres.

“Luego de terminar la precampaña, doy gracias a todos los que creyeron en mi propuesta y en los proyectos que les presenté desde un principio y que aún continúan conmigo y les digo que el trabajo apenas empieza, ya que en unos días se iniciará la campaña en la que todos saldremos a las calles visitando casa por casa de nuevo a la gente y decirles a las familias que nosotros somos la mejor opción porque queremos a un Valladolid con oportunidades para toda la gente.

“Ahora como candidato oficial debemos esperar el tiempo que nos marcan las autoridades electorales para iniciar una fuerte campaña, aunque estoy seguro que los ciudadanos ya están convencidos que en el PRI se cumplen con los compromisos y yo cumpliré cabalmente con todos los ofrecimientos que haré, incluyendo las propuestas de trabajo”, expresó.