Celestes piensan en ellos

Siboldi no toma en cuenta al rival al planear juegos

El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador del Cruz Azul, aseguro ayer que su equipo debe ocuparse en su propio planteamiento y no preocuparse por lo que hagan los rivales.

“Nosotros tenemos que pensar en nosotros; estamos en Cruz Azul y sabemos que todos los rivales nos estudian, pero nosotros también lo hacemos y por eso siempre salimos a proponer y a buscar el marcador, es la única manera en que concibo los partidos”, advirtió el timonel cementero.

Siboldi insistió en la necesidad de que La Máquina sepa manejar los encuentros sin recurrir al recurso de echarse para atrás.

“Yo siempre intentaré que el equipo sea protagonista en cualquier cancha. Intentamos ser un equipo que propone, no me gusta cuidar marcadores, me gusta que el marcador se maneje con el control de la pelota en el campo rival sin meternos atrás”, subrayó.

Cruz Azul perdió en la fecha cuatro en su visita ante Querétaro, pero después venció a los Bravos en casa.

“Era muy importante volver a ganar ante Juárez tras perder ante Gallos. Pero más importante es saber que no hay equipo invencible”.