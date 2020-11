Cementerios casi desiertos por la pandemia y lluvia

MOTUL.— Aunque recorrió varios kilómetros, Francisco Euán Dzib, 66 años de edad, apenas vendió un ramo de flores a las puertas del cementerio de la ciudad, ya que arribaron pocos visitantes debido a las lluvias que en la mañana ocasionó la llegada del frente frío 11 a Yucatán.

Como cada año, él llegó a vender flores y veladoras a las puertas del camposanto, pero esta vez arribó solo porque su esposa está enferma y, además, le fue mal.

“Está baja la venta, solo un ramo de flores he logrado vender; las personas que vienen al cementerio ya traen sus flores y veladoras, al parecer piensan que por la lluvia no van a llegar los vendedores de estos productos; están los que tienen la necesidad económica y no les importan las precipitaciones, como en mi caso en que no llegaron más comerciantes”, expresó.

“La lluvia perjudica y la pandemia del Covid 19 también; además en esta ocasión no se hizo la misa a las puertas del cementerio, que es lo que atrae a más gente, que es la que compra después de la celebración eucarística, que no hubo hoy”, apuntó.

Daniel Guillen, uno de los empleados del camposanto, a su vez informó que, a diferencia de las romerías anuales, anteayer domingo entre 200 y 250 personas llegaron, y ayer hasta el mediodía habían arribado unos 75, tal vez por las lluvias de la mañana.

Señaló que a los visitantes y las rezadoras que llegan al cementerio se les aplica gel antibacterial en las manos y se les pide que usen el cubreboca y no tarden en la visita, a fin de evitar aglomeraciones y prevenir contagios de Covid 19.— Mauricio Can Tec