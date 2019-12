Cerrarán la vía a Sisal, si no hay apoyo, advierten P

lantón en la FGR

Como anunciaron anteanoche lunes, vecinos de Sisal realizaron ayer martes en la mañana una protesta a las puertas de la Fiscalía General de la República (FGR), en Mérida, para exigir tener acceso a la carpeta de investigación abierta por los homicidios de dos pescadores que se atribuyen a los navales de la patrulla interceptora 1108 de la Armada de México que colisionó contra la lancha “Socorro Noemí” el domingo 24 de noviembre a siete kilómetros de Sisal.

Los inconformes llegaron cerca de las 10:30 a.m. ante la FGR y desplegaron cartulinas que dicen “Justicia para ‘Timbre’” (apodo del único sobreviviente, Jorge Adalberto Álvarez Canto, de 67 años, quien afronta secuelas por las lesiones) “Todo Sisal está unido” y “Queremos a ‘Huacho’”, en alusión a Joaquín Díaz Mena, delegado federal en Yucatán, a quien anteanoche acusaron de solo ir a Sisal a dar el pésame, no regresar con los apoyos que ofreció a los deudos y no contesta las llamadas telefónicas que le han hecho.

Los manifestantes amenazaron con tomar la FGR, pero Miguel Ek Pech, comisario municipal de Sisal, logró hablar con representantes de la FGR, quienes le indicaron que podían entregar una copia de la carpeta de investigación al representante legal de los afectados directos; pero ninguno de ellos estaban en la protesta.

Los sisaleños aceptaron a medias la propuesta y advirtieron que si no se les da el apoyo que requieren, cerrarán el camino al puerto o de nuevo entrarán a la base de la Armada y amarrarán a los navales en la plaza principal de Sisal.— Gabriel Chan Uicab

