Cerveza ya está agotada

Se previenen en caso que la venta se cancele otra vez

VALLADOLID.— Para la reanudación de la venta de bebidas alcohólicas, que probablemente ocurriría este lunes, es incierto el proceso, ya que no está clara la manera en que se harán las ventas.

Esa falta de claridad no ha detenido a algunos negocios que ya están promocionando por las redes sociales la entrega a domicilio, por medio de pedidos que ya desde ahora están recibiendo y enlistando a los solicitantes para surtirlos en cuando se levante la ley seca, en caso de concretarse.

El jueves pasado publicamos que con el levantamiento de la ley seca se terminará el abuso de varios vendedores clandestinos que hicieron su “agosto”, durante dos meses y medio que llegaron a vender los productos a precios exorbitantes, ya que llegaron a ofrecer la plancha de cervezas de lata hasta $1,200, pero luego fue bajando, al menos hasta la semana pasada se ofreció en $800, igual que las botellas de licor que se ofrecían hasta al doble de su valor real.

A pesar de la contingencia sanitaria, mucha gente lo compró al precio que les pedían, pero ahora, en caso de que se termine la ley seca a partir de pasado mañana lunes ya no podrán venderlo a precios elevados, de modo que los que tienen aun en existencia las planchas las están ofreciendo en $400, cuando su precio normal es de $330.

Durante la semana se observó a los camiones repartidores de una empresa cervecera surtir a los negocios, incluyendo a las tiendas de conveniencia, en donde aun no queda claro el proceso de venta, ya que estos negocios no cuentan con el servicio a domicilio y se cree que en esos puntos podría haber un desorden con posibles aglomeraciones de compradores, y que pondría en riesgo de nuevo la liberación de la venta y el gobierno del Estado podría dar marcha atrás al levantamiento de la ley seca.

Mientras tanto algunos depósitos ya empezaron a crear sus propias estrategias de venta al anunciar en las redes sociales sus números telefónicos para hacer pedidos, de tal forma que los clientes al llamar se los llevan a sus domicilios a $350 la plancha y a $85 un six (paquete de seis cervezas).

En una llamada que se hizo para comprobar la venta, el interlocutor dijo que ya tenía 35 pedidos por delante para surtir el lunes, incluso otro comentó que la cerveza que le surtieron ya está comprometida su venta y no tenía más, al menos que durante la próxima semana le llegue un pedido que tiene hecho a la empresa distribuidora.

Hay clientes que han hecho su pedido de manera inusual, es decir pidieron más de 10 cajas para su consumo, previendo que ante el desorden que se avecina, se ordene de nuevo la ley seca y se queden sin reserva, de modo que hay que prevenir antes de que ocurra lo inevitable, además para protegerse y no acudir a los centros de venta en donde seguramente podrían haber amontonamientos de compradores, pues la mayoría no entiende que no deben acudir a comprar.

En caso de que la venta sea solo a domicilio, las tiendas de conveniencia tendrán que buscar nuevas estrategias de venta, ya que no les permitirán vender a los clientes en el negocio, pero en fin habrá que esperar lo que pudiera ocurrir a partir del lunes.— Juan A. Osorio Osorno