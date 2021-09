KANASÍN.- Debido a un adeudo de 13 millones de pesos, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó hoy el servicio de energía eléctrica de varios edificios del Ayuntamiento de Kanasín, incluido el Palacio Municipal.

El corte de energía se realizó poco antes de las 4 de la tarde e incluyó también tres cárcamos del sistema de agua potable, alumbrado público y la comandancia de la Policía Municipal.

El corte afectaría a varias las colonias, principalmente por los servicios de agua potable y alumbrado público.

La medida de la CFE por falta de pago se aplicó a unas horas de que se realice la ceremonia de entrega - recepción del ayuntamiento que encabeza el priísta Wílliam Pérez Cabrera. Mañana toma posesión como alcalde de Kanasín el panista Edwin Bojórquez Ramírez.

Se averiguó que la administración municipal saliente tiene otro adeudo -por 15 millones de pesos- con la empresa recolectara de desperdicios SANA.

Acuerdo con la CFE: restablecen el servicio

Minutos después de las 19 horas, el presidente municipal electo de Kanasín llegó a un acuerdo con representantes de la CFE para la reconexión del servicio en instalaciones públicas, incluido el Palacio Municipal.

Edwin Bojórquez Ramírez (en medio), alcalde electo de Kanasín, dialoga con representantes de la CFE para llegar a un acuerdo (Foto Megamedia)

“Los kanasinenses no se merecen este tipo de situaciones, no se merecen estar sin energía, agua o iluminación, por eso llegamos a un acuerdo con la CFE”, señaló Bojórquez Ramírez, de extracción panista.

También en Ixil aplican corte de energía

Por un adeudo que no pago la alcaldesa saliente, Sandra Guadalupe Tec Yam a Comisión Federal de Electricidad, la tarde de hoy cortaron la energía eléctrica al Palacio Municipal del Ayuntamiento de Ixil.

Señalan que se desconoce el monto de la deuda que no fue pagada por la alcaldesa que entrega hoy.

Las autoridades municipales anticiparon que es muy probable que no se dé el servicio de agua potable por el por lo que se le pide a la gente de Ixil que tome sus precauiones.

En la página del Ayuntamiento que encabezara la alcaldesa Sandra Tec Chi indica que al pedir una respuesta, no reciben la información con la transparencia que esperaban, pero quien calla otorga y otorga complicidad, por ello de esta administración no esperen el silencio, y mucho menos la complicidad, hoy les comparto que estamos conscientes de tres cosas, la primera es que estamos recibiendo un pueblo con una gran deuda a la Comisión Federal de Electricidad, con grandes desfalcos de dinero y una total opacidad en el manejo de los recursos de los impuestos de ustedes los ciudadanos.