Del sábado al domingo Chelem y Chuburná se quedan sin electricidad

Las comisarías de Chelem y Chuburná se quedaron sin energía eléctrica desde la noche del sábado hasta el mediodía del domingo

PROGRESO, Yucatán.– Constantes fallas en el servicio de energía eléctrica se registran en las comisarías de Chelem y Chuburná que afectan también a la zona veraniega de esos dos puertos situados al poniente de la cabecera municipal.

La energía eléctrica se interrumpió toda la noche del sábado, las familias de esos dos puertos pasaron serios problemas por la falta de electricidad, dejaron de funcionar climas artificiales y ventiladores, así como los refrigeradores, lo que pudo ocasionar la descomposición de los alimentos.

Además por falta de energía eléctrica que dejó en penumbras las calles y casas de las dos comisarías, también falló el abasto de agua potable y dejó de funcionar el servicio de telefonía, así como señales de internet, de modo que las familias quedaron incomunicadas.

Los habitantes de esas comisarías informaron que la energía eléctrica se restableció hasta el domingo al mediodía.

Las fallas en el suministro de energía eléctrica son constantes y lo peor del caso es que no hay vigilancia policíaca y debido a que no hay comisarios municipales, no se cuenta con alguna autoridad para reportar el apagón que se tuvo toda la noche del sábado.

