Chicxulub “no es del PRI ni del PAN”

Vecinos apoyan dos obras y piden avalar las mejoras

PROGRESO.— Además de los 12 integrantes de la Unión de Locatarios de Chicxulub Puertos, tres vecinos de la comisaría expresaron su respaldo a los proyectos de mejoramiento del parque principal y de la construcción del nuevo mercado municipal.

Grupo Constructor Posadas y Constructora Peninsular Cugra deben entregar las obras el 17 de diciembre, máximo. Ambas presupuestaron el mejoramiento de la plaza principal de Chicxulub en $12.043,056.08 y la construcción del mercado, en $7.941,337.74 (sin IVA).

Anteayer domingo, Romualdo Tec Paredes y Carolina González Muñoz, en rueda de prensa, dijeron que son directivos de la Unión de Locatarios de Chicxulub Puerto y que ésta se formó recientemente para tener personalidad jurídica y respaldar las dos obras.

Ambos culparon a un grupo de habitantes y al comisario municipal de Chicxulub, Carlos Macedonio León Zapata, de que no hayan comenzado esas obras, porque, indicaron, aún no se autoriza que los puestos se reubiquen del parque a la explanada del comisario y, además, exigen la construcción de 30 puestos para ambulantes que no son locatarios, pero no hay terreno para esos locales.

Se informó que Carolina Muñoz, Romualdo Tec, Henry López Tec, Gaudencio Basto Medina, María Ester Domínguez Esquivel, Flora Emilia Figueroa Aguilar, Alejandra Canul Ku, María José Canul Ku, Marciala Flores Figueroa, José A. González Muñoz, Guadalupe Moreno Basulto y Guadalupe González Sánchez.

Ahora, Dalia Novelo, vecina de Chicxulub, dijo que muchos vecinos del puerto alzan la voz para apoyar las obras porque consideran que son proyectos que valen la pena, hay muchas voces ciudadanas que lo respaldan.

“Los habitantes de Chicxulub no queremos más abandono, (sino) que prevalezcan el interés común y el beneficio para la población, que no se dejen manipular.

“Considero que las autoridades municipales y de la comisaría deben ser imparciales”, expresó.

“Chicxulub merece lo mejor. No es del PRI ni del PAN, no tiene partido ni color, es una comisaría libre, y debemos alzar la voz para apoyar su desarrollo, aunque por las redes sociales nos ataquen como ha ocurrido conmigo”, indicó.

Gustavo Flores Figueroa, otro vecino, expresó que conoce el proyecto de mejoramiento del parque y construcción del mercado.

“Son obras que van a transformar por completo la plaza principal de Chicxulub.

“El proyecto incluye acceso y baños para discapacitados, es un proyecto de alta arquitectura

“Todo lo que viene es por el bien mayor para beneficio de todo el puerto, no solo para los locatarios y los comerciantes informales.

“El espacio con la modificación que se realiza, hay 120 metros cuadrados libres para la instalación de la feria, así como el área de la calle 20 donde se puede colocar la feria. El piso de la cancha actual está deteriorado, el murete representa riesgo para los deportistas.

“Creo que la gente de Chicxulub nos merecemos un espacio totalmente digno para todo, ver el bien mayor que es para todos los ciudadanos, no para 12 personas (en alusión a los locatarios) sino para los más de 6,000 habitantes.

“Si rechazamos una obra, nos calificarán como renuentes a la inversión en el puerto”, afirmó.

José González Muñoz, de la Unión de Locatarios, señaló que con el comisario municipal no hay diálogo, pues no da la cara.

Opinó que quienes apoyan el proyecto alzan la voz porque quieren el cambio para el puerto.

Héctor Salazar Chan, vecino, señaló que los dos proyectos representan crecimiento para Chicxulub y se deben aprovechar.

Pidió “no ser conformistas, hay que estar consciente que el cambio es para mejorar y que todos los espacios sean usados, pues hoy en día, el quiosco solo se usa para protegerse del sol”.— G.T.V.