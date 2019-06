Chile habanero, hasta en $100 el kilo

Incremento en el precio del picante en Valladolid

VALLADOLID.— A pesar de que la zona oriente es una de tantas en el Estado donde se produce chile habanero, la escasez del picante ha originado un incremento al precio, pues se vende en 100 pesos el kilogramo y una pieza se puede comprar hasta en 5 pesos, según el lugar donde se adquiera.

En periodos de buena cosecha el chile habanero se puede conseguir hasta en $20 el kilo. La producción del picante depende de las condiciones del tiempo y cuando no hay lluvias, como ocurrió en meses anteriores, el fruto no se desarrolla, no tiene el tamaño y la calidad que se requiere, lo cual origina que aumente el precio.

Los pocos productores de chile que cuentan con sistema de riego están aprovechando las condiciones del mercado y venden el picante a precios elevados, al grado que muchas amas de casa ya casi no lo compran.

Alfredo Dzul Canché, quien se dedica a comercializar el chile en una calle del centro de la ciudad, comentó que acude hasta Uspibil a comprarle el picante a un productor en bolsas de hasta 25 kilogramos, por las que paga $2,000. Es decir, le cuesta $80 el kilo, de modo que él lo vende en $100, para ganar $20 por kilo.

Otra estrategia de venta es poner algunos chiles en bolsitas que vende a $10 cada una. Cada bolsita puede contener hasta cinco chiles.

Dzul Canché dijo que en una jornada de 8 de la mañana a 4 de la tarde puede vender hasta 40 bolsitas de $10, es decir que obtiene $400, de los cuales, sacando el costo de la inversión, le quedan $240 de utilidad. Agregó que en el mercado municipal se vende hasta en $5 cada pieza de chile habanero.— J.A.O.O.