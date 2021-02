Chocan por imprudencia

Moto colisiona a ciclista rumbo a Timul: 3 heridos

En Motul, tres lesionados de consideración fue el saldo de un choque de una motocicleta contra una bicicleta en la carretera en el tramo Timul-Sacapuc.

El percance se registró ayer, alrededor de las 6:35, a pocos kilómetros de Timul.

El ciclista, identificado como Maximiliano Euán, circulaba con destino a su casa en Timul, pero ya no llegó al ser colisionado por alcance por un par de empleados de una financiera que viajaban en la moto Yamaha 150 cc, placas 3-7DHY-8.

Tras el impacto, el ciclista cayó en el pavimento quejándose de dolor en la pierna y brazo derechos.

Los de la moto salieron “volando” unos cinco metros. Uno de ellos terminó con lesiones en el rostro, pese a tener casco, y el otro presentó diversas heridas.

Fueron atendidos por paramédicos de la Policía Municipal y de la Comisión Nacional de Emergencia que trasladaron a los tres lesionados a la clínica del IMSS de la cabecera para descartar lesiones graves.

No pudo rebasar

En Tekal de Venegas, un motociclista sufrió un accidente en la carretera que conecta con Izamal, a medio kilómetro de llegar a su centro de trabajo. Los hechos se registraron a las 6 de la mañana de ayer.

Se averiguó que el accidentado es originario de Chacmay, Dzoncauich.

Una persona le daba ánimos al lesionado: “Cálmate, Diego, ahora vienen a auxiliarte, no te desesperes, no te muevas, va a salir todo bien, no pienses nada, no te muevas”.

En tanto, el accidentado se quejaba de dolor en un brazo que no podía mover, al parecer por fuerte fractura.

El motociclista viajaba de Norte a Sur y estaba detrás de un camión rojo al que pretendió rebasar, pero no se percató que venía otro vehículo de frente; ya tarde reaccionó, impactó por alcance contra el vehículo pesado y derrapó.

El lesionado fue atendido por paramédicos, quienes lo trasladaron a un hospital de Izamal, pero algunos indicaron que era mejor llevarlo a algún hospital de Mérida.

En Tizimín, Carlos Alberto E.K., de 22 años de edad, circulaba sobre la calle 66 a bordo de una motocicleta Italika, color azul, pero en el cruce de la calle 33-A, en la colonia Benito Juárez, fue colisionado por un auto cuyo conductor no respetó la señal de alto y se dio a la fuga.

Paramédicos de la SSP auxiliaron al motociclista, quien luego fue trasladado al hospital San Carlos.— Mauricio Can Tec / José Candelario Pech Ku / Dídier R. Canché Tec