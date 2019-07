Chofer “fantasma” vuelca y “autoriza” rapiña de pulpo en la Mérida-Tetiz

HUNUCMÁ.- El conductor “fantasma” que transportaba camuflajeado alrededor de media tonelada de pulpo en veda; acabo accidentándose a causa del estallido de una llanta, en el tramo federal Mérida-Tetiz. El chofer (ileso) acabo dando a la fuga, luego de “autorizar” la rapiña, la noche del lunes.

Apenas la mañana de ayer el Gobernador Mauricio Vila Dosal anunciaba que va con todo a reforzar la Seguridad en el Estado. Sin embargo, los furtivos de productos marinos prohibidos en el puerto celestunense no descansan.

Imágenes del accidente registrado en la carretera Mérida-Tetiz. Fotos de Cortesía

El accidente se registró poco después de las 7 de la noche, cuando el automotor Ford (con matrícula YN5516A); sufrió el estallido del neumático trasero. Las autoridades de la SSP confirmaron que el vehículo tenía una doble cama, y en la parte de arriba llevaba decenas de bultos de sal para “burlar” al retén de Chunchumil.

El conductor perdió el control del vehículo y terminó volcado al borde de la cinta asfáltica del citado tramo.

Testigos dicen que el chofer huyó

Imágenes del accidente registrado en la carretera Mérida-Tetiz. Fotos de Cortesía ❮ ❯

De acuerdo a testigos, el chófer (aparentemente ileso) hizo señas a los que transitaban en ese momento para que se detengan y les dijo “miren recojan lo que puedan y llévenselo, yo ya me voy de aquí”. Algunos con miedo a que venga la Policía, no pararon; otros se enfilaban a Kinchil para no desaprovechar la oportunidad.

Extraoficialmente se informó que el cargamento ilícito tenía como destino el puerto de Progreso. Las autoridades continuarán las investigaciones correspondientes para dar con el propietario de la Ford color blanca.