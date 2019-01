Chofer “prepotente” arruina el paseo de una familia motuleña

Líos por perder un transporte al comenzar el año

MOTUL.— La familia Can Escalante pasó el primer día del año en apuros ante la prepotencia de un conductor de la terminal Noreste, que, aseguran, no les quiso aceptar los boletos debido a que no los entregaron en la terminal ya que según dijo el operador, no se aceptan los boletos en mano al abordar.

De acuerdo con los afectados, a las 2:30 de la tarde del martes, el chofer del autobús, con número económico 2431, les cerró la puerta de la unidad de transporte en la terminal de Cancún, ubicada entre la avenida Uxmal y Avenida Tulum del vecino estado, y cuando la familia le dio alcance usando un taxi, el operador, que no fue identificado, les dijo que solo aceptaba dinero en efectivo. “Nos arruinó el regreso de vacaciones”, lamentaron.

Corren tras él

“El conductor prepotente nos cerró la puerta del camión cuando lo íbamos a abordar en la terminal de autobuses de Cancún, corrimos tras él y al no darle alcance tomamos un taxi para alcanzarlo en tierra Maya, lo esperamos en dicho lugar y al subir con los boletos en mano no aceptó llevarnos”, relató Cristina Can Escalante, que iba acompañada de dos mujeres oriundas también de de esta ciudad.

“Pagamos el pasaje, llegamos, corrimos tras el camión, tomamos taxi y al final por el hecho de haber comprado boleto el chofer no quiso llevarnos. Regresaremos a la terminal para ver si nos resolvían algo”, dijo la quejosa, quien tuvo que pagar 120 pesos por el servicio del taxi de ida y vuelta.

Al final la familia llegó a la terminal de ADO y solo recuperó la mitad de su dinero, con un costo de 250 pesos cada boleto.

Pero además debieron pagar el pasaje del taxi y viáticos, ya que tuvieron que esperar para abordar un camión de otra línea de autobuses, el cual partía a las 7:30 de la noche, por el cual la familia llegó a esta ciudad en la madrugada de ayer miércoles.— MIGUEL CÁRDENAS PECH