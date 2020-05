Chuburná, blindado

Unos 90 vecinos custodian los dos accesos del puerto

PROGRESO.— Vecinos a cargo de los filtros sanitarios en las entradas de Chuburná Puerto no permiten que personas foráneas ingresen a esa comisaría, por miedo a que alguna los contagie de la pandemia de Covid-19.

En contraste, los policías municipales encargados del filtro sanitario en la entrada de esta ciudad permiten el paso de todas las personas, como los trabajadores, proveedores y meridanos que llegan para estar en sus casas de playa.

Noventa voluntarios se turnan para mantener las 24 horas del día la vigilancia en los dos retenes de Chuburná; tienen acordado no permitir entrar ni a los meridanos, ni a los dueños de predios veraniegos o de playa.

Ernesto Caamal Caamal, uno de los coordinadores de la vigilancia permanente que realizan desde el 23 de abril, informa que en ese puerto lo primero es la salud y quieren prevenir contagios de Covid-19.

Añadió que, por ese motivo, no permiten que entren familias de Mérida porque en esa capital hay numerosos casos de contagiados.

A los meridanos

“Lo que les decimos a los meridanos es que no son vacaciones, que mejor se queden en Mérida, porque no se les dejará entrar al puerto, solo se permite el acceso a los proveedores y habitantes, a quienes se les conoce; las personas foráneas no entran”, subraya.

En Chuburná, añade, hay unidad de todos los habitantes, colaboran los directivos del Comité Náutico, comisarios ejidal y municipal, así como numerosas personas del puerto que donan comida y bebidas para los voluntarios que hacen guardia en los dos retenes.

Caamal Caamal indica que el temor aumentó en Chuburná porque si el Ayuntamiento decretó toque de queda es porque la situación es grave en el municipio.

“Por eso reforzamos la vigilancia en los dos retenes”, afirma.— Gabino Tzec Valle