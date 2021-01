Ciclista acaba en el suelo tras golpe de auto en Motul

MOTUL.— Una ciclista fue colisionada por un automóvil cuyo guiador no respetó la señal de alto, con saldo de daños materiales y una lesionada.

Los hechos se registraron anoche martes, alrededor de las 7:45 horas, cuando María Luisa Kuk Can, quien se dedica a la venta de postres todas las tardes, al terminar su jornada, pasó a comprar al supermercado artículos, y cuando se dirigía a su casa fue colisionada por un automóvil cuyo conductor no respetó la señal de alto.

La ciclista circulaba de Oriente a Poniente sobre la calle 29 en la bicicleta marca Jaguar, cuando al llegar a la esquina de la 30 sufrió el percance.

Sobre la calle 30, de Sur a Norte, circulaba un automóvil Pointer gris con placas ZAW-351-A, conducido por un joven que no fue identificado. Explicó que hizo su alto, vio que pasó una patrulla y lo hizo también al ver que no venía nada, y como la bicicleta no contaba con luces no la vio, además que estaba lloviendo.

Tras el choque de los vehículos, que fue leve porque no circulaban rápido, el ama de casa cayó sobre el coche y luego al pavimento.

El joven, al ver el accidente, se detuvo para auxiliar a la mujer, quien fue atendida por paramédicos de la Policía Municipal por estar policontundida, además que se quejaba de dolor de pecho y de las rodillas, y se preguntaba cómo iba a trabajar mañana.

Ambas partes fueron trasladadas a la comandancia municipal para el deslinde de responsabilidades.— M.C.T.