Ciclista sexagenario es impactado por una moto en Halachó

HALACHÓ.- La densa neblina de la mañana del lunes ocasionó que los guiadores de un mototaxi y de una bicicleta resultaran lesionados al colisionar por alcance.

Los hechos se registraron alrededor de las 6 de la mañana en vía que comunica esta cabecera municipal con la comisaría Cuch Holoch.

Aspectos de cómo quedó el tricimoto luego de que su guiador perdió el control e impactó contra un ciclista. Foto de Megamedia

Se averiguó que Nides Collí May, de 46 años, conducía una tricimoto cuando -por la densa neblina- no pudo ver al ciclista que iba delante, por lo que terminó impactando contra éste, identificado como Mauro Antonio May Ac, de 66 años.

El sexagenario tuvo que ser atendido por parámedicos de la unidad Y-3 de la SSP y se le trasladó al IMSS de la villa de Maxcanú.

El responsable del choque explica a los policías que la densa neblina el impidió ver al sexagenario. Foto de Megamedia

Aunque Nides también resultó lesionado, no requirió de hospitalización. Aceptó su culpa frente a los policías, a quienes explicó que la densa neblina "de plano" no le permitió ver al sexagenario.