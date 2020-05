Cierra factoría por el Covid-19

En Valladolid, Hong Ho no ve la recuperación

VALLADOLID.— La maquiladora Hong Go fue cerrada a causa del coronavirus, pero no porque se haya registrado algún caso en sus instalaciones, sino porque sus ventas se desplomaron a raíz de la pandemia y no ven señales de recuperación.

La factoría llevaba 21 años de labores en el municipio y daba empleo a un número variable de personas, según la demanda de sus fabricaciones, consistente en ropa casual y uniformes.

Jorge Moisés Elías, presidente de la Compañía Promotora para del Desarrollo Regional de Valladolid (Coprovalsa), y quien administra el parque industrial de esta ciudad, calculó que Hong Ho tenía 900 empleados, pero un informe de las autoridades municipales decía que 600.— J.A.O.O.

