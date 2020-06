Cierran calle por apagón

Se enojan con la CFE por tardanza en reparar la falla

UMÁN.— Ayer lunes en la tarde, unos 30 vecinos cerraron al paso vehicular la calle 21 entre 24 y 26 de esta ciudad, enojados porque llevaban casi 24 horas sin servicio eléctrico y la oficina de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no atendía los reportes hechos desde el domingo a las 5 p.m.

Policías municipales desviaron a los conductores de vehículos a vías alternas.

La vecina Candelaria Puc Salas narró que “desde el domingo a las 5 de la tarde, cuando llovió y el viento hizo que los cables se peguen, nos quedamos sin luz.

“No pudimos dormir por los mosquitos y el calor.

“Varios vecinos reportamos que no teníamos electricidad y no vinieron; por eso decidimos cerrar la calle e ir a las oficinas de la CFE para exigir que nos hagan caso, porque cada vez que llueve y hay viento se va la luz porque los cables están holgados y se pegan.

“En esta ocasión muchos hasta sin comida nos quedamos porque todo se echó a perder en los refrigeradores y eso quién nos lo paga”.

Julio Durán Carrasco expresó que “estamos muy enojados con la CFE porque el domingo nos quedamos sin luz, yo lo estuve reportando varias veces y solo decían su reporte será atendido.

“Hoy (por ayer) fui a las oficinas de la CFE en Umán a las 7:30 a.m. y me dijeron que no me podían atender hasta dentro de una hora.

“Fui de nuevo y me dijo la gerente, licenciada Annie Velazco, que no había ni un reporte de que no hay electricidad en mi calle; le dije que no era posible porque yo lo reporté varias veces, de ahí me dijo que a las 12 se resolvería el problema.

“Dieron las 12 y nada, así que fui de nuevo a la CFE y le dije que no habían resuelto el problema y la gente ya estaba enojada, porque no solamente llegan alto nuestros recibos, sino que no solucionan la falta de luz.

“La Lic. Annie Velazco me dijo que no le importaba el enojo de la gente que porque no pasaba nada, pero cuando vio que fuimos los vecinos y comenzamos a golpear las puertas de forma inmediata salió una camioneta para venir a arreglar la luz y escoltamos hasta aquí.

“No la dejaremos ir hasta que tengamos luz”, indicó.

Los vecinos aprovecharon que por ahí estaba el regidor Gonzalo Canché Cetz y le pidieron que la Comuna repare la calle, limpie alcantarillas y corte las ramas de un árbol de huaya que topan con los cables de luz.

El edil llamó a los directores de Alumbrado Público, Herminio Mena Euán, y de Protección Civil, Juan Puc Maldonado, y trabajadores de esas dependencias cortaron esas ramas.— Carolina Uc Quintal