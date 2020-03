Cierran consultorios

Personal de Salud irá a la casa del enfermo en Motul

MOTUL.— El Ayuntamiento anunció medidas para prevenir contagios del coronavirus de 2019 (Covid-19) y, ante la difusión de unos audios sobre dos enfermos, pidió a la población no hacer caso a informaciones que no sea de la Secretaría de Salud, federal o estatal, o de otras autoridades de gobierno.

Según un comunicado, siguiendo las medidas de prevención especificadas por el gobernador a los 106 alcaldes del Estado, el primer edil Roger Aguilar Arroyo se reunió con un Comité Preventivo, conformado por regidores, directores y subdirectores, para dar a conocer las estrategias para afrontar la pandemia del Covid-19.

“Tenemos que reforzar e implementar medidas que afectarán a algunas economías locales, pero que serán para beneficio de la comunidad”, dijo el alcalde.

Precisó que en Motul se suspenden los talleres, programas, actividades con adultos mayores y reuniones en el DIF.

Cierran comedores

“En los mercados municipales, restaurantes, bares y cantinas se suspenderá el servicio de comedor. Únicamente se venderá comida o cerveza para llevar.

“Se posponen todos los eventos y actividades deportivas en el municipio, aunque seguirán abiertas las instalaciones de la unidad deportiva Felipe Carrillo Puerto para las personas que acuden a caminar o trotar.

“Se suspenden las actividades y clases en la Casa de la Cultura por el tiempo que dure la contingencia.

“Se suspenden las asesorías a niños y adultos en escuelas y biblioteca municipal, y esta última se cierra de manera temporal.

“Se cierran los lugares de interés para los turistas, como el Cenote Sambulá y el museo, y se suspenden los recorridos al exconvento.

“Se suspenden las ferias patronales y todo tipo de permisos para realizar bailes o eventos masivos.

“A la brevedad posible, se tomarán medidas de higiene en mototaxis que circulan en la ciudad, y en taxis que hacen corridas a Mérida.

“Se suspenden los traslados de la ambulancia a hospitales de Mérida u otra institución de otro municipio, ya que los hospitales no estarán dando consultas médicas. No tiene caso alguno que la gente viaje, si no les brindarán el servicio.

“La Dirección de Salud trabajará a su máxima capacidad”, agregó.

Avisar a una Dirección

El alcalde pidió a la población que, si algún familiar o conocido presenta fiebre, fatiga, tos seca, dolor de articulaciones, dolor de garganta o de cabeza, avise a la Dirección de Salud. Personal capacitado acudirá a darle seguimiento en su casa.

También solicitó estar al pendiente de los adultos mayores y niños, quienes son los más expuestos a contagios.

Hasta nuevo aviso

Las medidas preventivas están en vigor desde ayer y hasta el 20 de abril o caso, hasta que el gobierno estatal lo indique, señaló.

Anunció que en Palacio habrá una oficina con personal de guardia todo el día para salir a verificar cualquier caso de emergencia.— Mauricio Can Tec

Temor ciudadano

En Motul hay psicosis por unos audios que dicen que tienen Covid-19 un empleado municipal y una persona que llegó a consultar al dispensario del DIF pero no la atendieron, por una persona que publicó una foto de una supuesta receta de ese dispensario para que se haga la prueba del Covid-19 y por una empleada de una tienda de electrodomésticos que publicó que tenía la enfermedad y la enviaron a exámenes a Mérida.

Información falsa

Ante ello, el Ayuntamiento pide a la población no caer en falsas noticias sobre el Covid-19.

Motul, sin Covid-19

Tras la sesión en la que el Cabildo aprobó ayer las medidas contra el Covid-19, el alcalde dijo que no hay casos en Motul y que cada 12 o 24 horas la Dirección de Salud emitirá un boletín.

