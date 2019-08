Cierran estancias infantiles

Becas federales no llegan a las manos de abuelos

VALLADOLID.— Cuando menos cuatro de siete estancias infantiles que se abrieron en esta ciudad, durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, ya fueron cerradas.

Además, un Cendi del Isstey cerró sus puertas al terminar el ciclo escolar pasado, afectando a más de 200 madres de familia que tenían a sus hijos en esos lugares.

Como es de conocimiento de la sociedad, el actual gobierno federal retiró el subsidio a las estancias infantiles y creó el plan de pago de becas para las amas de casa que tienen hijos en las estancias infantiles, pero para que les paguen a los abuelos que se podrían encargar del cuidado de los nietos.

Algunas estancias infantiles estuvieron resistiendo, debido a que los padres de familia se encargaban de pagar diversas cuotas para se siga cuidando a sus hijos en las guarderías, pero ahora, al recibir las becas, dejaron de llevarlos, lo que originó que vayan desapareciendo poco a poco.

Ahora solo tres siguen funcionando, pero son los padres de familia que las subsidian con pagos de alrededor de $800 mensuales por el cuidado de sus hijos, sin embargo fueron más de 200 madres trabajadoras de dependencias o empresas privadas que fueron afectadas.

Además el ciclo pasado cerró sus puertas el Cendi No.5 que pertenecía el Isstey, cuyo edificio propio está ubicado en la calle 35 a unos metros de la escuela secundaria estatal “José Inés Novelo”, y que ahora le han rentado el inmueble a una estancia de carácter privado denominado “Instituto Sylvana”.

Sobre el asunto, Miguel Pat Xuluc, líder de Despertar Ciudadano, dijo tener informes en cuanto a que las madres de familia que reciben las becas no pagan a los abuelos por el cuidado de sus hijos, sino para pagar deudas, sobre todo en tiendas departamentales.

Consideró que el programa no está funcionando adecuadamente, debido a que no existe ningún orden ni control, y a su juicio se está tirando mucho dinero de manera populista y no se está beneficiando a la gente para lo cual está destinado.

Comentó que las estancias ante la falta de recursos para subsistir y porque las madres de familia ya no quieren pagar decidieron cerrar sus puertas, lo que está afectando seriamente a las madres de familia trabajadoras.— Juan Antonio Osorio