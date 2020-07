Cierran Florida y toda exportación pesquera se detiene

Cae el precio del mero

PROGRESO.— La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, por el nuevo tratado de libre comercio, coincidió con el cierre del mercado de La Florida por el elevado número de casos de Covid-19, lo que representa un duro golpe a la pesca de Yucatán, pues caen las exportaciones de pescado y se desploma el precio del mero, negrillo y otras especies de escama.

Enrique Sánchez Sánchez, delegado de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca) en Yucatán, recordó ayer que hace mes y medio se reanudaron las exportaciones de pescado a Estados Unidos y, con ello, se comenzó a reactivar la economía del sector pesquero, afectado por la pandemia de Covid-19.

Las exportaciones iban en aumento, aunque con los problemas de espacio en los aviones de carga, pero poco a poco la economía se reactivaba después de los dos meses de la veda del mero y del cierre de las fronteras a causa del coronavirus, indicó.

Los barcos de la flota mayor y ribereños ya estaban encaminados.

Pero de golpe y porrazo, expresó Sánchez Sánchez, ayer cerró el mercado de La Florida, así que se suspenden las exportaciones de pescado, porque los contagios de Covid-19 diarios se dispararon de 2,000 a 11,000.

“Toda La Florida quedó cerrada, hoy miércoles se cerraron los negocios no esenciales, como restaurantes, gimnasios, las playas, supermercados y otros comercios por el aumento de los casos de Covid”, detalló.

Por el cierre de La Florida, insistió, las exportaciones de pescado se suspendieron, unas 400 toneladas no se pudieron exportar esta semana, se ignora cuándo reabrirán los negocios no esenciales, y tampoco se sabe cuándo se reanudaría las ventas, por lo pronto no hay demanda de especies marinas.

Al no haber exportaciones de pescado, continuó, los precios se desplomaron.

El mero rojo se cotizó hasta el martes a $145 el kilo y el negrillo a $170 (kilo), precisó, pero al cerrar La Florida, el precio amaneció ayer a $120 y $145 el kilo de mero rojo y negrillo, pero no hay ventas de esos productos y otras especies de escama. “Si no se reabre pronto el mercado floridano, la actividad pesquera va a ser un caos”, dijo.— Gabino Tzec Valle

De un vistazo

Los langosteros

Enrique Sánchez Sánchez, delegado de la Canainpesca en Yucatán, dijo que el cierre de los negocios no esenciales de Florida, por el drástico aumento de casos de Covid-19, afectará la temporada de pesca de langosta, que empezó el 1 de julio, porque no hay ventas, no hay demanda en esa península estadounidense (Florida).

Obstáculo para exportar

Indicó que un problema al que se enfrenta la industria pesquera para exportar a Estados Unidos es el poco espacio que hay en los aviones de carga, pues llevan más productos de exportación que se elaboran Yucatán, lo que ha limitado el envío de pescado.

Déficit de vuelos en Mérida

En Cancún hay vuelos para llevar carga a Estados Unidos, agregó, pero el problema es trasladar el producto hasta ese polo turístico. Debería de haber más aviones para la exportación de productos pesqueros, dijo.