Cierran negocios turísticos

Hoteles y hostales de Valladolid ya están en renta

VALLADOLID.— Ante la crisis que se vive en el sector hotelero, algunos establecimientos ya cerraron sus puertas sin intenciones de volver abrir, mientras que otros centros de hospedaje en del primer cuadro de la ciudad, como hostales, ya han sido puestos en renta.

Según se pudo observar, varios predios ya tienen puestos pegados en sus entradas letreros con la leyenda de “se renta”.

En junio pasado se informó que al menos dos negocios ya habrían cerrado sus puertas, entre ellos un pequeño hotel que se ubicaba en el barrio de San Juan, y otro en la calle 39 en el centro de la ciudad, y al parecer sus propietarios no tenían intenciones de reabrir ante la falta de huéspedes, según se averiguó en el círculo de empresarios hoteleros.

Apenas hace unos días, dos hostales del centro de la ciudad, ubicados sobre la calle 41 pusieron sus locales en renta, pero según quienes han visto la oferta es difícil que alguien decida rentarlos ante la crisis que se vive.

Un hotel ubicado en la calle 44 rumbo al barrio de Candelaria se ha mantenido cerrado ante la contingencia.

Hace unos días, el empresario hotelero Ramón Sánchez González, administrador del hotel “María de la Luz”, uno de los más importantes en el centro de la ciudad, comentó que la situación es caótica, debido a que a pesar que tienen autorización para albergar a algunos clientes, no llega nadie porque está cerrado a los foráneos el acceso a la ciudad, por lo tanto no hay huéspedes, incluso dijo que debido a esa situación de 13 empleados que tenía tuvo que despedir a la mayoría y se quedó solo con cuatro.

Noé Rodríguez Cervera, administrador de un pequeño hotel ubicado sobre la calle 39 en el barrio de bacalar, comentó que hace unos días recibió una llamada de unas personas que tenían intención de reservar en su negocio, pero primero preguntaron si estaba abierto el acceso a la ciudad, de tal modo que al ser informados que no, mejor desistieron de su intención, lo que realmente los está afectando en su economía.

“En realidad no tiene caso que intenten venir a la ciudad, ya que no los dejarían entrar, sobre todo si vienen de vacaciones, pues las normas de salud no lo están permitiendo”, dijo.

En cuanto al plan de dejar pasar a los clientes que muestren un folio de su reservación para que los dejen pasar en los retenes, comentó que solo se está aplicando en los que acrediten que están llegando por cuestiones de trabajo, pues en caso de argumentar que vienen de vacaciones no los dejan pasar.

Comentó que su hotel ha permanecido cerrado y solo llega de manera esporádica algún huésped que demuestre que viene a una actividad esencial.

Esta situación según dijo ya los está desesperando porque no hay ingresos y la economía en el sector turístico no se levanta, ni se levantará si permanecen cerrados los accesos a la ciudad.— Juan A. Osorio Osorno