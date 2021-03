Cifras del Covid en tela de duda en Valladolid

Creen que no se quiere alarmara la sociedad

VALLADOLID.— Las estadísticas que manejan las autoridades de salud sobre el número de contagios y muertos por el Covid-19 no son reales en opinión de numerosas personas, pues “se sabe de muchos más casos que no se informa, justamente porque no dejan bien a la Secretaría de Salud”.

La intención de ello, según dicen, es para no preocupar a la sociedad y que luego se diga que el gobierno estatal no está haciendo bien su trabajo para controlar la situación, pero que la realidad es otra, como ocurre incluso a nivel nacional.

En los últimos siete días han fallecido en el Hospital General cuando menos cuatro personas conocidas en la sociedad, incluyendo a un ex empleado de la Jurisdicción Sanitaria 2, de 55 años de edad, que perdió la batalla tras tres semanas de estar ingresado en el nosocomio intubado y que finalmente ya no aguantó.

El mismo personal médico del área de Covid, de manera extraoficial, manifestó que lo que está pasando en el interior del Hospital es mucho más grave de lo que se le da a conocer a la sociedad, por esa razón no permiten el acceso a medios de comunicación, justamente porque no quieren que se sepa lo que está ocurriendo en el nosocomio.

Las fuentes comentaron que por el momento se encuentran ingresados unos 25 pacientes con Covid, de los cuales 10 están intubados y se teme por el desenlace, debido a que se encuentran delicados. Algunos son de esta ciudad, pero hay otros que son de municipios cercanos.

La situación delicada empieza desde el momento que ya no les hacen sus pruebas como antes en el Centro de Salud, de modo que cada quien tiene que buscar la manera de hacerlo con sus propios recursos en laboratorios privados. Si sus síntomas no son graves permanecen en sus casas porque no los aceptan en ningún lado, necesariamente tienen que estar graves para que los reciban en el Hospital General.

Ingresan cuando les hace falta oxígeno en el cuerpo, pero en realidad ya están graves y los intuban, de modo que de esta situación ya casi no salen. “Si entras al hospital, ya no sales”, es el comentario generalizado de la sociedad, debido a que en los últimos cuatro casos esta semana ha sido el común denominador.

Los pacientes ingresaron y tras tres semanas, perdieron la batalla ante la enfermedad por tal motivo se cree que ya suman más de 60 muertes por Covid-19 en esta ciudad y cerca de los 3,000 contagiados, aunque las autoridades reportan menos para no alarmar a la sociedad.— Juan Antonio Osorio Osorno