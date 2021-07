Citricultores buscan rescatar la juguera

Los de Tzucacab se suman a un comité de lucha

TZUCACAB.— Citricultores de esta villa se suman al comité de lucha para rescatar la juguera de Akil, que en 2017 pasó a manos de un empresario.

Señalaron que la planta procesadora le perteneció a los citricultores desde su creación, en 1980.

Anteayer domingo, durante una reunión que se realizó por la mañana en la casa ejidal, citricultores de esta villa se enteraron de que el ejido de Tzucacab y Ticum ya no pertenecen a la juguera de Akil y que la planta pertenece a un particular y no es de los 12 o 10 ejidos citricultores para los que fue creada en 1980, cuando Luna Can era gobernador del Estado.

También participaron en la reunión representantes de los ejidos de Pustunich, Yotholín y Oxkutzcab, Ticul y Akil, que conforman un comité de lucha para rescatar la juguera de Akil.

Desconcierto

Informaron que desconocen cómo pasó la planta procesadora a manos de un particular y que no les han querido informar sobre eso; recordaron que en 1978 se constituye la unión de ejidos citricultores del sur del Estado y en 1980 se comienza a construir la juguera.

Estaba conformada por 12 ejidos, que eran los socios propietarios: Tzucacab, Ticum, Tekax, Akil, Oxkutzcab, Dzan, Muna, Ticul, Sacalum, Yotholín, Maní y Pustunich.

Pero, indicaron, mediante “maniobras sucias” sacaron de esta lista a los ejidos de Tzucacab y Ticum; en 2016 se inició una lucha para rescatar la juguera y en 2018 se le envió un escrito al actual gobernador, Mauricio Vila Dosal, para aclarar cuál es la situación de la juguera y cómo llegó a manos de un particular.

La juguera de Akil pasó a manos privadas, según se dio a conocer oficialmente en febrero del 2017. El nuevo propietario, según los citricultores, “cínicamente” informó que obtuvo la planta tras pagar un adeudo de 4 millones de pesos, con todo e intereses, pero la planta vale más de $100 millones.

Ante esta información, citricultores de esta villa señalaron que se unen a la lucha para rescatar la juguera de Akil y para que se incluya nuevamente a esa unión de ejidos citricultores porque pasan apuros para vender su producción de cítricos.— MARTÍN CHAC BACAB

DiariodeYucatán