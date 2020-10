Ciudadano acusa a policías de intento de asesinato y de robo en Motul

MOTUL.- David Dzul Puch acusó que fue un intento de robo y asesinato lo que hicieron unos policías en estado de ebriedad cuando los descubrió.

Antes publicamos que tres policías agredieron de manera física a un ciudadano y que se aplicó un operativo para capturarlos en la calle 30 entre 7 y 9 de la colonia La Perla de la Costa, pero se escondieron en una casa y las autoridades no pudieron entrar.

Posteriormente, la familia dueña de la casa que ocupan los oficiales convocó a los medios de comunicación para denunciar que los otros policías, sobre todo el director Pablo Pech Pech, entraron en el predio sin autorización.

Una denuncia

Ahora Dzul Puch explicó que interpuso una denuncia en la agencia 24 de la Fiscalía General del Estado de esta ciudad por las lesiones que sufrió en las costillas y rodillas. Así como patadas en los costados. Los tres policías lo habrían arrastrado una cuadra ahorcándolo con el brazo y con el cordón del casco que tenía en la cabeza.

“Estos tres oficiales, cuando están ebrios son el dolor de cabeza de la colonia La Perla de la Costa, son una banda que se dedica a asaltar a las personas en la calle, además de que los agreden, como no les hacen nada, pese a que se denuncian los hechos con sus superiores, éstos siguen haciendo de las suyas”, dijo el denunciante.

David Dzul identificó a los policías municipales que lo agredieron como Yael Pool, Omar Muñoz Ortegón y Euri Ulises Canul Kuk.

Asimismo, pidió que se haga justicia. “Esta vez no me mataron, pero puede que lo hagan más adelante”, concluyó.-MAURICIO CAN TEC