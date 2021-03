Clandestinos sin castigo debido a vicios en querellas

Compleja aplicación de la ley

VALLADOLID.— La operación de casas particulares como cantinas clandestinas, en donde es evidente la presencia de meseras, es complicada la aplicación de la ley en contra de los responsables, debido a varias circunstancias legales, por lo que los involucrados continúan realizando esa actividad en otros predios y que poco a poco se pueden convertir en sitios donde acudan personas ligadas con la delincuencia, ya que siempre buscan lugares discretos para su actividad, según fuentes policíacas.

Ayer publicamos que agentes de la Policía Municipal detuvieron a 21 personas en un predio que era usado como cantina clandestina, ubicado en la calle 52 entre 25 y 27 de la colonia San Carlos, y entre los detenidos se encontraba un sujeto que tenía una orden de aprehensión en Chetumal y que es pareja sentimental de la que operaba el lugar, quien también fue detenida.

La venta clandestina de bebidas embriagantes está penalizado por la ley, de modo que quien sea sorprendido debería ser turnado a la Fiscalía General del Estado, pero en la mayoría de las veces, las corporaciones policíacas lo manejan a su criterio y solo los mantienen encarcelados 36 horas como lo marca la ley, pagan su multa y los dejan libres, lo cual es normal en la mayoría de los municipios.

Fuentes de la Policía señalan que al ser puestas a disposición de la Fiscalía, en primer lugar no tendrían espacio para mantener encarceladas a mucha gente en un espacio pequeño, y en otro caso, solo estarían 48 horas y los dejan en libertad mediante el pago de sus respectivas fianzas y multas, y les fijan cantidades que van desde los $10,000 según sea la gravedad de cada caso.

En el peor de los casos, ni siquiera se los reciben debido a que la detención, según se argumenta, no se hizo de manera correcta, es decir sin ninguna orden, de modo que lo consideran ilegal y les dan su libertad.

En caso de detectar algún clandestino en flagrancia, las órdenes de aprehensión o de cateo no lo dan enseguida, de modo que cuando lo expiden, la flagrancia se pierde o los involucrados simplemente se retiran del lugar y no hay ningún medio legal para que se detenga cuando se quieran dar a la fuga, entonces no se puede aplicar la ley en contra de ellos.

En muchos de los casos, los responsables de esas casas clandestinas están asesorados legalmente y saben hasta dónde pueden actuar los municipales y los derechos que les asiste a cada uno de ellos, por lo tanto continúan realizando sus actividades de manera ilegal, por lo tanto los uniformados prefieren convencer a la gente que está dentro del predio para actuar en consecuencia y se les exhorta a no seguir incurriendo en esa ilegalidad, pero casi no hacen caso.

Esta práctica puede ser el trampolín para que se realicen otro tipo de actividades en el interior de las casas, incluso hasta la prostitución, consumo de drogas y con presencia que pudiera estar ligado a la delincuencia organizada en el vecino estado de Quintana Roo de donde viene la mayoría de los clientes, lo cual está preocupando a la sociedad y a las autoridades.— Juan Antonio Osorio Osorno