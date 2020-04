Clases de danza en casa

Unen tecnología y creatividad para seguir bailando

TIZIMÍN.— Toda esta contingencia por Covid-19 ha afectado también al arte de la danza y en el caso de esta ciudad muchas bailarinas participan en eventos como el carnaval, convite y otras actividades gracias a la formación que reciben en las academias, subrayó Ángeles Santoyo, de una academia de ballet clásico.

“Los padres de familia deben saber que al menos en mi caso no me he quedado de brazos cruzados y estoy haciendo vídeos en línea con material didáctico para mis alumnas, incluso para motivarlas organizo concursos digitales”, expresó.

Ángeles Santoyo precisó que para triunfar en estos eventos de baile se necesitan perseverancia y disciplina, por eso pese a la contingencia continúa trabajando, ya que tiene planes a futuro, si las condiciones lo permiten.

Yenisei Cardeña, madre de la pequeña bailarina de ballet Shadid, dijo que su hija ha seguido las instrucciones de la maestra y no ha descuidado su preparación para futuras presentaciones.

La madre de familia indicó que las clases digitales de danza le preocuparon en un principio, ya que se acostumbró a llevar a su hija a la academia, pero por fortuna la directora hizo uso de su creatividad enviando las rutinas para hacer en la casa.

“Sí es algo difícil, no lo niego, pero ha sido un compromiso como mamá de que mi nena no pierda el interés por esta disciplina, he podido observar la entrega tan grande que tienen las maestras hacia las alumnas puesto que esto se nota en casa, han sido muchas fotos y vídeos que llenan la memoria de mi celular y sin duda el de la maestra”, externó.

“Ayudo a mi hija a corregir las posturas y los ejercicios; quizá como mamá no sea la mejor maestra, pero mi pequeña regresará con más ganas y amor a la danza porque hemos cuidado el trabajo de la academia”, concluyó.— ISAURO CHI DÍAZ

Síguenos en Google Noticias