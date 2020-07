Clausura sin previo aviso

Gasolinera recibe visita de Profeco y es sancionada

PETO.— Alrededor del mediodía de ayer, personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Guardia Nacional llegaron a la gasolinera ubicada sobre la calle 31 entre 42 y 44 de la colonia Esperanza, en la entrada de la población rumbo a Tzucacab, para clausurar las bombas del establecimiento.

Los supervisores se dispusieron a colocar los sellos de clausura a las cuatro bombas con las que cuenta dicha gasolinera.

El pasado 11 de junio, personal de Profeco llegó a la villa y clausuró dos bombas del local, por no dar el combustible completo, pero los empleados no dejaron que se verifiquen las otras dos, por lo que no se terminó la verificación y se retiraron.

Ayer, regresaron los agentes de ese organismo para cumplir con la sanción. Había personas que estaban cargando combustible, pero se suspendió el servicio al público.

Hace varios años el mismo establecimiento fue clausurado por varios meses.

En ese entonces corrió el rumor de que no coincidía la cantidad de combustible que vendían, con lo que le compraban a Pemex y se especuló que compraban combustible robado.

En la Policía Municipal se informó que desconocen el motivo de la nueva sanción y que no recibieron ningún aviso. No obstante, dijeron, habrá vigilancia para que no se rompan los sellos de clausura.— MEGAMEDIA