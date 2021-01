Clausuran en Tizimín molino

Seguía laborando pese a no tener unos permisos

TIZIMÍN.— Un molino que laboraba de manera irregular y no respetó el reglamento de los molineros fue clausurado por autoridades municipales.

Fueron los inspectores del área jurídica de la Comuna quienes colocaron los sellos de clausura del local que se ubica atrás de una tienda de abarrotes.

Desde que la directiva de molineros interceptó hace un par de semanas a uno de los repartidores que no respetó el reglamento, se notificó al Ayuntamiento y se denunció que la tortillería donde el repartidor obtenía el producto no contaba con los permisos e incluso el negocio no estaba rotulado.

En medio de las denuncias de los integrantes del comité directivo se clausuró el establecimiento hace un par de días.

Lo más grave, según denuncia el grupo de molineros, es que a pesar que el local donde están las máquinas para elaborar tortillas tiene los sellos de clausura, sigue laborando y empleando a su repartidor para llevar el producto a otros establecimientos.

El molino se ubica en la calle 61 entre 22 y 24, cerca de la escuela primaria Remigio Aguilar, donde hasta ayer, según reveló William Cahum Dzul, líder de los molineros, continuaba usando sus máquinas para elaborar tortillas durante las mañanas.

Incluso indicó que hay un comité de vigilancia que se percató que sacaron tortilla de ese lugar la mañana de ayer para que entregue el repartidor.

Sin embargo, están en busca de las pruebas para volver a notificarlo a la Comuna.

Ayer en el lugar se pudo constatar que siguen expendiendo tortilla, pero al verse descubiertos los propietarios de la tienda de abarrotes dejaron de trabajar.

Incluso a las amas de casa que llegaban para pedir el producto les decían por el encargado que “se me acaba de gastar”.

A unos pasos de ese negocio hay otra tienda de abarrotes con un letrero en la fachada que dice 12 pesos el kilo de tortillas y cuyos propietarios también se sintieron presionados y dejaron de vender a sus clientes que llegaban a comprar.— WENDY UCÁN CHAN