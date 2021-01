Clima afecta a pescadores

Anticipan mala racha en inicio de la veda del mero

EL CUYO, Tizimín.— El frente frío 26 y los nortes de inicio de año han paralizado la actividad pesquera en la costa oriente, lo cual afecta al sector porque está por iniciar la veda del mero.

Según los ribereños desde que concluyó la temporada de pulpo hubo “un bajón para sus bolsillos” por la falta de ingresos.

Los pescadores coinciden que será hasta mediados de año cuando se reactive la pesca con la temporada de langosta.

El ribereño Alfredo Mena Sanguino indicó que ahora preparan redes para tirar pero está baja la pesca, al grado que se tienen que alejar y se pierde más con lo invertido en combustible que con la captura que obtienen y lo peor es que el precio de la escama está bajísimo.

Dijo que 2020 fue un año muy difícil y aún no se reponen, ya que los constantes huracanes les impidieron salir a pescar y desde octubre comenzaron los cierres constantes de la navegación.

Carlos Alfonso Canché Braga enfatizó en que inician un mal año, no solo porque no han podido salir a pescar, sino que todavía no se reponen de los daños que tuvieron por los huracanes y el apoyo que recibieron por la veda del mero parece ser el mismo que les dieron anteriormente.

Agregó que ya alistaron su equipamiento para ir a tirar redes en estos días, incluso hay quienes ya salieron, aunque el agua esté picada, porque necesitan mantener a su familia.

La temporada de mero inicia el 1 de febrero y los pescadores coinciden en que vendrá la mala racha para la actividad durante un mes aunque se levante la veda.— w.u.c.

Cierre Puertos

La Capitanía Regional de Puertos ordenó el viernes el cierre de todos los puertos.

“Mal inicio de año”

Los pescadores coinciden en que inician un mal año porque no han podido trabajar por los frentes fríos y los nortes, además de que aún no se recuperan de la baja captura de pulpo tras los daños causados por los huracanes en 2020.