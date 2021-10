La semana empezará con ambiente caluroso en Yucatán, donde prevalecerá el cielo de medio nublado a mayormente nublado con potencial de lluvias por la tarde, informa el Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos (Ciafeme) de la Uady.

El reporte del meteorólogo Juan Vázquez Montalvo señala que los vientos serán del Este y Sureste .

Las temperaturas mínimas esperadas son de 21 a 24 C y las temperaturas máximas de 30 a 32 C en la costa y de 34 a 37 C en el interior del Estado y Mérida.

Registros de temperaturas máximas y lluvias ayer

Las temperaturas máximas y las alturas de lámina de agua registradas ayer domingo fueron de :

Mérida

Ciafeme Nororiente: 33.5 C

Observatorio Suroeste: 33.7 C

Gerpy Poniente: 33.0 C

Costa

Progreso: 33.4 C

Celestún: 31.8 C

Oriente

Valladolid: 33.5 C y 3.8 lt/m2

Noreste

Río Lagartos: 34.0 C y 5,6 lt/m2

Tizimín: 32.1 C

Sur

Tantakín: 34.1 C

Pronóstico de Conagua para la Península de Yucatán

Por su parte, la Conagua pronostica para la Península de Yucatán ambiente templado durante la mañana, cielo nublado y ambiente de cálido a caluroso hacia la tarde.

También se prevén lluvias y descargas eléctricas, así como viento del Este y Noreste de 15 a 30 km/h.

Señala que esas condiciones se deben a la onda tropical 39, que recorrerá el sureste del país, en combinación con un canal de baja presión extendido sobre la Península de Yucatán.

⚡️ Consulta el #Pronóstico de densidad de #Rayos para la tarde-noche de este lunes. Checa la imagen para conocer las entidades 👇 pic.twitter.com/HSje2QToH6 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 25, 2021

Acerca de las lluvias, serán fuertes (de 25 a 50 mm) en Campeche e intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm) en Quintana Roo y Yucatán.

Las temperaturas máximas en el país oscilarán entre 35 y 40 grados, incluyendo a Campeche y Yucatán.