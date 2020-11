Clínica de Tzucacab, ''de las más abandonadas''

TZUCACAB.— Derechohabientes del IMSS de esta villa manifestaron su molestia debido a los malos tratos que reciben en la clínica, según indican, además que tienen que esperar durante horas bajo lluvia o sol para ser atendidos.

Al denunciar esta situación, los beneficiarios piden el anonimato porque temen represalias en su contra.

Señalan que su molestia es porque el hospital no cumplen con su horario de servicio; no abren a las 8 de la mañana y a veces, aunque el personal esté ya dentro de la clínica, no abren y el problema mayor se da porque durante estos días que amanecen con lluvias los pacientes se mojan, ya que están afuera del nosocomio y tienen que buscar dónde resguardarse.

Sin organización

Ayer viernes, desde las 6 de la mañana esperaron a que abran, lo cual hicieron hasta las 8:30, agregan.

“No hay organización en la clínica”, aseguran.

Una de las beneficiarias dijo estar embarazada y que cuando acude a consulta solo recibe medicinas y vitamina, cuando deberían realizarle también una valoración.

Dice que a veces ni la presión le revisan, como en otras clínicas.

“También a veces te dicen que no hay medicamento, y hay que conseguirlo en otro lado”, se quejan.

“La clínica del IMSS de este municipio es una de las más abandonadas, no cuenta con servicio las 24 horas, no hay consultas sábados y domingos; es de lunes a viernes, de 8 a.m. a 1 p.m., y de 3 p.m. a 8 p.m, pero no cumple con este horario. Hace meses que el servicio comenzó a empeorar”, abundan los quejosos.— M.C.B.