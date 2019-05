Clínica de Valladolid padece por el calor

Solo en dos áreas del Hospital hay clima artificial

VALLADOLID.— La mayoría de las áreas del Hospital General de la ciudad no cuenta con aire acondicionado, y, por ello, los familiares de algunos pacientes comentan que las veces que han tenido que quedarse en la sala de espera han tenido que dormir en el piso ya que es “lo que más refresca”.

Desde hace varios días, el Hospital General de la ciudad no cuenta con aire acondicionado en la mayoría de las áreas.

Pacientes, familiares de los mismos, así como los empleados del lugar sufren del calor por la falta de climatización en el nosocomio.

“En las sala de espera no podemos soportar el calor, a veces medio nos abanican con ventiladores pero no siempre, y las veces que me ha tocado dormir aquí para estar al pendiente de mis familiares he optado por estar en el suelo, ya que es lo que está más fresco”, dijo un usuario.

Lorena Barreda Rodríguez, directora del Hospital, al preguntarle sobre el problema que afecta tanto a pacientes, familiares y personal del mismo, comentó que no podía dar entrevistas al respecto; sin embargo dijo la situación es igual en casi todo el hospital.

“El área de quirófanos y el CEYE (Central del Equipos y Esterilización) tienen aire acondicionado actualmente. En todo lo demás no contamos por ahora”.

Se intentó contactar con Orestes Somarriba Díaz jefe de la jurisdicción Sanitaria Número 2, sin embargo no contestó.

La carencia al parecer se deriva del burocratismo federal, pues Orestes Somarriba Díaz declaró a un medio digital que: “El presidente de la República nos federalizó y pues el presupuesto depende en gran parte de gobierno federal y ahí es donde se atora, la gestión está todos los días, todas las necesidades que nos pidió la Federación ya las enviamos y bueno, aún no hay respuesta oportuna estamos en espera de indicaciones por parte de la Federación y los recursos que necesitamos”.— Lol-Be Martínez Álvarez