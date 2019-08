Club elige presidente

Agradece poder brindar servicio social con rotarios

MOTUL.— José Manuel Bacelis Ramírez tomó protesta como nuevo presidente del Club Rotario de esta ciudad.

El nuevo presidente del Club Rotario agradeció a los presentes y compañeros rotarios la oportunidad que le brindan para servir a la comunidad.

“Me comprometo a trabajar y seguir los lineamientos de Rotary y pongo mi corazón y todo mi esfuerzo en esta nueva encomienda que Dios me da; agradezco a mi familia el gran apoyo que he recibido durante mi largo andar en las tareas altruistas que he realizado en la vida”, expresó.

Asistentes

Presidieron el evento Mario Camargo, secretario del gobernador del Distrito 4200; Gabriel Briceño Hernández, gobernador y Almendra Bacelis Mérida, presidenta del Club Rotarac Motul.

El evento se realizó en la sala de recepción del cenote Sambulá con la participación de representantes del Clubes Mérida Norte, Itzaes, Montejo y Mérida.

Posteriormente hubo una cena de compañerismo que disfrutaron los asistentes.— MAURICIO CAN TEC