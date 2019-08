Cobay de Cacalchén, con afectaciones por falta de energía eléctrica

CACALCHEN.- Se cumplen cerca de cuatro días que el Cobay de Cacalchén no cuenta con energía eléctrica, causando numerosos perjuicios en los trabajos de mantenimiento del plantel para el inicio del próximo ciclo escolar, denunció el director, Luis Espadas Pereira.

Un rayo pudo ser la causa

El miércoles pasado, con la lluvia que cayó, pegó un fuerte rayo que botó las “cuchillas”, al parecer, una de las razones por las que este sector de la población donde se ubica la escuela no cuenta con energía eléctrica.

Hasta el momento, el personal de la CFE no ha dado respuesta por lo que no se pueden usar los baños y lavar los salones, lo que retrasa el proceso para dejar la escuela en óptimas condiciones para el próximo ciclo escolar.- MAURICIO CAN TEC