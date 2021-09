Cobran $3,400 por su tierra ejidal

Por 15.5 ha pagan $8.183,800: $52, el metro cuadrado

IZAMAL.— Poco después de las 3 de la tarde de anteayer miércoles, se comenzó a pagar a los ejidatarios $3,400 de la indemnización que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) entregó por las 15.5 hectáreas de tierras del ejido cedidas para el trazo de la línea del Tren Maya.

Ayer jueves, desde las 7:30 de la mañana, algunos ejidatarios o sus hijos llegaron para hacer cola y cobrar.

Con base en los $3,400, los 2,407 ejidatarios inscritos en el padrón del ejido cobrarán en total $8.183,800.

No obstante, como ha sido la tónica en el proyecto del Tren Maya en Izamal, ningún funcionario del Fonatur ni de la Procuraduría Agraria ni de la directiva ejidal han informado con exactitud cuánto dinero se pagó como indemnización en la asamblea ejidal del domingo 19.

El pago se realizó en el local del ejido, que se ubica en la calle 33 entre 32 y 34 de esta ciudad y fue custodiado por la Guardia Nacional y la Policía Municipal. Igual había paramédicos para atender cualquier emergencia.

Ante el edificio se formó una larga fila de ejidatarios, que dobló en la esquina.

Varios ejidatarios dijeron que recibieron $3,400.

En la casa ejidal se escuchó decir que pagarían solo a los ejidatarios vivos y a las viudas o hijos de socios fallecidos que ya tramitaron la sucesión de derechos ejidales, pero no a quienes no han terminado esa gestión.

El domingo 19, el Fonatur, la Procuraduría Agraria y el comisario ejidal, José Wílliam May Gorocica, hicieron la asamblea a puerta cerrada en un local social, que fue blindado con policías estatales y municipales.

Wílberth Lozada y Diana Yareni Uscanga Pérez, visitadores agrarios, controlaron la puerta para que solo los ejidatarios de la lista entren. Fidencio Ucán, del Consejo de Vigilancia del ejido, decía “Nadie puede pasar, solo ejidatarios”.

Rechifla

Unos 400 ejidatarios asistieron a la asamblea ejidal, que se inició a las 10:30 a.m. con la rechifla de los ejidatarios opositores al comisario, quienes salieron del local para ayudar a su líder, José Elías Canché Pisté, cuando éste fue detenido.

La asamblea aprobó enajenar las 15.5 ha de tierra a cambio, según se averiguó de $9.343,000 de indemnización; cambiar el uso del suelo de ese terreno a favor de Fonatur, lo que se deberá tramitar ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el convenio de ocupación previa (a la expropiación) del predio.

En un pequeño estacionamiento cerca del local social, se pudo platicar con un funcionario del Fonatur, quien dijo “puedo hablar no quiero fotos y que me grabes la entrevista, ¿qué pasó? Dime en qué puedo ayudarte”.

Fue decisión conjunta

Se le preguntó ¿por qué la negativa a que los reporteros entren a la asamblea si la obra del Tren Maya es con recursos públicos y de interés público? y ¿por qué la detención del ejidatario?

“Entiendo la preocupación de los medios de comunicación de ingresar para poder informar; por desgracia, son acuerdos de Fonatur, Procuraduría Agraria, autoridades ejidales y municipales (por el alcalde Warnel May Escobar) para que se resguarde celosamente la asamblea, es de interés público pero ignoro por qué mis superiores no les dejaron pasar. Lo de la detención del líder te lo dejo a tu criterio. Yo no lo veo de buena forma porque empaña la transparencia del proceso ejidal, creo superamos este día los viejos vicios políticos”, dijo entre risas.

Se le intentó hacer más preguntas, pero dijo: “Por favor no quiero abundar más; entiende, si me ven cerca de ti, me corren del trabajo”.

Fue una asamblea ejidal tensa e intensa, más de un ejidatario le mentó la madr... a los funcionarios de Fonatur, Procuraduría Agraria, autoridades ejidales y hasta a los agentes de la SSP.— José Candelario Pech Ku