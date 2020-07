Cobrar, prioridad del adulto mayor de Valladolid

Gentío por pago federal

VALLADOLID.— Las medidas de prevención y control sanitario, al parecer queda en segundo lugar para los adultos mayores, pues la necesidad que tienen los hace salir de sus casas para cobrar sus apoyos del plan federal Bienestar para los Adultos Mayores, lo cual se puso en evidencia ayer martes en el interior del mercado de artesanías hasta donde fueron citados para que se les pague, lo correspondiente a dos meses.

El programa de Bienestar para los Adultos Mayores se ha estado pagando desde que inició la contingencia, para lo cual el personal de esa dependencia federal ha utilizado varias sedes para no llamar la atención, entre ellos la unidad deportiva de la colonia San Francisco, el cual se encuentra retirado del centro, y lejos de la mirada de la gente.

También se han usado la sede de la colonia Fernando Novelo, de tal forma que tratan de encontrar un sitio en donde no llamen la atención y se realice el pago sin problema, pero en la mayoría de los casos, los adultos no respetan su sana distancia, a pesar que tienen puesto su cubreboca.

El programa Bienestar ha entregado sus respectivas tarjetas a la mayoría de los beneficiados, por lo que ellos acuden de manera directa a una institución bancaria a retirar su dinero, aunque la mayoría no sabe hacer el proceso en el cajero y piden apoyo del mismo personal, aunque corren riesgo ya que al pedir ayuda a alguien tienen que darle su NIP.

Ayer, en el mercado de artesanías ubicado en el centro de la ciudad, llamó la atención que por una puerta lateral que da a la calle 44 entre 37 y 39, se estaba formando una fila de adultos mayores, y se detectó que se estaba pagando a los que no cuentan con tarjetas, incluso algunos de ellos comentaron que son de nuevo ingreso en el programa, motivo por el cual no contaban con su plástico, pero les dijeron que se están haciendo los trámites respectivos.

Todos los presentes en el pago tenían puesto su cubreboca, pero ninguno respetó la sana distancia, se aproximaban unos a otros, como si la situación ya se hubiera normalizado.

En algunos momentos se notaron amontonamientos en torno a la mesa de pago, en donde los empleados les iban dando instrucciones para que puedan cobrar sus apoyos.

Conforme iban cobrando los adultos mayores se retiraban, pues los mismos empleados les decían que no se aglomeren y se les pedía de manera constante guarden su distancia, a fin de que no hayan problemas, pero lamentablemente muchos de ellos no entendían, pues lo único que querían era cobrar y retirarse.— Juan Antonio Osorio Osorno