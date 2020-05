Codhey pide a alcalde de Umán no vulnerar derechos, él responde

MÉRIDA.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) emitió desde el pasado 289 de abril una medida cautelar al municipio de Umán a fin de garantizar el derecho al libre tránsito; así como la seguridad jurídica de los habitantes del municipio, en particular, de los menores de edad.

La acción tiene lugar luego de que se difundiera, a través de un vídeo en Facebook, un mensaje del alcalde Freddy Ruz Guzmán, donde éste señalaba:

"Personas que, sin ningún motivo, estén fuera de su casa después de las nueve de la noche, procederemos a realizarles un arresto administrativo (...)esto va principalmente para los jóvenes y para los niños que después de las 9 de la noche se encuentren fuera de sus casas…”.

El Covid-19 no quita los derechos humanos

Si bien es cierto que todo el país se encuentra en una emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Federal con motivo de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), es preciso señalar que los derechos humanos están vigentes.

El organismo señala que las medidas preventivas deben garantizar el principio a la legalidad y seguridad jurídica, así como el derecho al libre tránsito y que sean necesarias, proporcionales y no discriminen a las personas de ningún modo.

Exhorto a las autoridades de Umán

En ese sentido, se emitió dicha medida cautelar solicitando al alcalde de Umán:

“Que dentro del ámbito de sus facultades realice las acciones necesarias para garantizar el derecho al Libre Tránsito y Seguridad Jurídica de los habitantes del municipio de Umán, y de cualquier persona que se encuentre en las calles de su municipio".

Además, pidió a las autoridades "abstenerse de dictar medidas y ejecutar acciones que pudieran vulnerar derechos humanos, como lo es el libre tránsito (...) de personas menores de edad, toda vez que al determinar dichas medidas y en su caso ejecutarlas, estaría contraviniendo lo establecido en los artículos 11, 14 y 16 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Además, se debe ajustar a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes.

Alcalde responde a la Codhey

La Codhey precisa que la medida cautelar no hace referencia alguna al impedimento de detenciones en el municipio, y recuerda que las mismas se deberán realizar cuando exista alguna falta administrativa o la comisión de algún delito, como marca la ley.

Tampoco se menciona de algún procedimiento para destituir a la autoridad municipal, como menciona hoy el alcalde en un nuevo vídeo que difundió a través de sus redes sociales. Sin embargo, en tono molesto, el presidenta municipal se queja de la llamada de atención y regaña a los que salen de casa.

"Que me diga (Derechos Humanos) qué es lo que podemos hacer para que la gente no salga de sus casas... Parecemos chiquitos. ¿Por qué no toman en serio la enfermedad?", dijo.

"Sí estoy molesto... Por culpa de esa gente inconsciente nos vamos a seguir contagiando en Umán. ¿Eso quieren?", expresó.

Según la Codhey, la autoridad municipal de Umán respondió, el pasado 29 de abril, de manera afirmativa a esta medida y presentó un oficio girado a la Dirección de Policía Municipal como prueba de cumplimiento.

La Codhey exhorta tanto a la población de Umán como de todo el estado, a ser muy conscientes de sus derechos, así como de sus responsabilidades y evitar salir a menos que se trate de un asunto estrictamente necesario y, de ser así, hacerlo con las medidas de prevención.