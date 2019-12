Colaboran para costosa cirugía

Campesino pide ayuda: requiere más de $70,000

PETO.— Un problema en la columna vertebral amenaza con dejar sin caminar al productor Bernardino Canul Xix, de 60 años de edad, originario de la comisaría de Xoy, quien es conocido por contribuir en el mejoramiento de maíz y porque participa en las ferias de la semilla y otras actividades que se desarrollan no solo en la región, sino en todo el Estado.

El afligido productor relató que ya recibió la ayuda de algunas personas, pero todavía le falta reunir mucho dinero que requiere para una cirugía a fin de que no pierda la movilidad de los pies.

“Tengo un problema en la columna vertebral y cada día se me dificulta más caminar. Hace tres meses que me diagnosticaron este problema en la columna y se debe a los golpes que tuve por un accidente que sufrí hace unos años, donde tuve una lesión en la cadera, y también por otras caídas que he tenido.

“Lo más costoso es el material de metal que se necesita y para la placa que deben poner en mi columna; cuesta unos 70,000 pesos, solo el material. La asociación civil Múuch Xíimbal sorteará un cuadro para juntar recursos, y además algunas personas me han apoyado económicamente y ya logré juntar 15 mil pesos.

“Una persona que radica en Estados Unidos donó $4,000, y así, poco a poco, voy juntando el dinero que necesito, pero me falta mucho. Ya prácticamente estoy perdiendo la movilidad de uno de mis pies, y ya no puedo trabajar como antes.

Señaló que él depende del campo, pues toda su vida se ha dedicado a la agricultura y ha contribuido en el mejoramiento de maíz, con agrónomos.

Detalló que fue en el hospital de Alta Especialidad de Mérida donde le hicieron los estudios, y confía en que pueda reunir el dinero que necesita.

En tanto, relató, toma medicamentos para aguantar el dolor en la columna, pero su mayor preocupación es uno de sus pies.

“Ya se entumeció y temo que cada vez se complique más porque según los médicos es mi sistema nervioso que se está cerrando”.

Los interesados en apoyar a Canul Xix pueden comunicarse con él al celular 99-71-27-64-36 o directamente hacer un donación al número de cuenta 61021327612003 y el número de clabe interbancaria es 127914013276120039 de Banco Azteca.— M.A.M.G.

